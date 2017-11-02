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Приемный сын Эльдара Рязанова Олег Бердюгин скончался в возрасте 52-лет в российской столице. Об этом пишет "ФАН" со ссылкой на его страницу в Facebook.
Уточняется. что Бердюгин умер поздно вечером 31 октября. Точных данных о причинах кончины нет.
Известно, что приемного сына Рязанова похоронят в пятницу, 3 ноября, на Троекуровском кладбище. Он был сыном супруги Рязанова Эммы Абайдуллиной от брака с художником-конструктором Валерием Бердюгиным.
Также сообщается, что Олег Бердюгин был кинопродюсером.
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