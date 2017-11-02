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Кладбище домашних роботов открылось в московском технопарке "Физтехпарк". Любой желающий может отнести туда электронное оборудование, игрушки, гаджеты и батарейки, вышедшие из строя, пишут "Дни.ру" со ссылкой на столичный технологический институт.
"Это значит, что электронные помощники смогут получить вторую жизнь и еще послужат людям", — цитирует издание сообщение пресс-службы.
Уточняется, что вся поступившая на кладбище электроника будет отправлена специалистами на переработку.
"Известия" напоминают, что в весеннюю сессию Госдума определит правовой статус роботов. Председатель комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев сообщал, что данный вопрос уже обсуждается в нижней палате парламента.
Сейчас сложилась понимание следующего: каждому роботу нужно придать статус отдельного юридического лица. По словам Жигарева, необходимо учредить новый вид формы собственности в зависимости от того, какому числу людей принадлежит робот, что, в свою очередь, требует создания новой юридической базы.
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