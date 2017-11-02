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Полноценного равноправия женщин и мужчин на Земле придется ждать около 100 лет, заявил Всемирный экономический форум (ВЭФ) в ежегодном "Глобальный доклад о гендерном разрыве — 2017", передает ТАСС.
Эксперты пришли к выводу о том, что на планете продвижение к подлинному равенству полов обратилось вспять впервые с 2006 года. Любопытно, что по состоянию на прошлый год для достижения равенства требовалось 83 года.
В прогнозе также подчеркивается, что наиболее серьезные "гендерные разрывы" в правах отмечаются в экономической сфере и доступе к здравоохранению.
Что касается положения России, то в рейтинге наша страна находится на 71-м месте из 144. Путь равенства в РФ пройден, по имеющимся оценкам, на 69,6%, что выше среднемирового показателя.
Лидерами же по равноправию являются Исландия, Норвегия, Финляндия, Руанда, Швеция, Никарагуа, Словения, Ирландия, Новая Зеландия и Филиппины.
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