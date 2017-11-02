Фото: autolegal.ru
Полиция в Барнауле продолжает поиски водителя, совершившего наезд на двоих детей и скрывшегося с места аварии.
Напомним, инцидент произошел в минувшую пятницу, 27 октября, в 12:20 на улице 50 лет СССР в районе дома №8.
В результате один из двух школьников 2007 года рождения получил ушибы колена, второй ребенок не пострадал.
В ГИБДД просят граждан, располагающих информацией о данном происшествии, обращаться по телефонам (3852) 393-605, 393-554, 391-090, 393-555 или 02.
Комментарии