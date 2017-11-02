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Торгово-продовольственная выставка деловых контактов "АлтайПродМаркет" прошла в Барнауле 31 октября уже в третий раз. "Импортозаместительное" мероприятие объединило на одной площадке алтайских производителей продуктов питания, а также представителей региональных и федеральных торговых сетей. В этом году по количеству участников и гостей "АлтайПродМаркет" стал самым масштабным за свою историю.

Рекордное количество гостей

Биржа деловых контактов "АлтайПродМаркет" впервые прошла в краевой столице в 2014 году. Мероприятие решили проводить сразу после указа президента Владимира Путина об ограничении ввоза иностранных продуктов в Россию. Власти Алтайского края поняли, что это уникальный шанс познакомить жителей других регионов и ближнего зарубежья с местной продукцией. И это принесло свои плоды. Так, в рамках II торгово-продовольственной биржи в 2015 году зафиксировано более 850 прямых переговоров алтайских производителей с потенциальными партнерами, подписано более 160 договоров о поставках продукции.

Традиционно на бирже демонстрируют самые лучшие алтайские товары, начиная от мяса, овощей, заканчивая медом, пивом, чаями, травами и, конечно, сырами, полуфабрикатами, колбасами, макаронными изделиями, рыбой.

В мероприятиях биржи деловых контактов участвовали четыре научных учреждения, а также более 90 организаций торговли, общественного питания. У алтайских производителей особый интерес вызвало большое количество представителей региональных и федеральных торговых сетей. С их помощью можно реализовать свою продукцию далеко за пределами Алтайского края. Речь идет о компаниях "Ашан", "Лента", "Метро Кэш энд Керри", "Магнит", "Пятерочка", "Бахетле", "Аникс", "Мария-Ра" и другие. Специально для них 50 алтайских предприятий презентовали свои лучшие новинки. 100 новых наименований продуктов уже в скором времени будут на столах у жителей страны. По словам организаторов "АлтайПродМаркета", всего в торгово-продовольственной бирже деловых контактов участвовало более 600 человек.

Если на первой бирже в 2014 году было представлено 72 предприятия, которые выпускают продовольственную продукцию, и около 80 торговых сетей, то на сегодняшний день 94 производителя продукции и около 100 торговых сетей. Таким образом, число участников-производителей выросло на 30%, представителей торговли — на 25%.

Перед открытием биржи с приветственным словом к гостям и участникам обратился первый заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов. Он зачитал приветственную телеграмму от губернатора Александра Карлина, который в этот день находился с рабочим визитом в Москве.

"Сегодня в третий раз эта уникальная площадка объединила заинтересованные организации, призванные обеспечить продовольственную безопасность России, — производителей продовольствия и представителей торговли. "АлтайПродМаркет" является своеобразным катализатором процесса расширения рынка алтайского продовольствия. Опыт прошлых лет показал эффективность этого формата взаимодействия партнеров посредством обмена идеями и укрепления контактов", — зачитал обращение главы региона Александр Лукьянов.

Вице-премьер напомнил, что в начале года была запущена электронная версия биржи "Алтайские продукты". Уже сегодня на этом ресурсе любой покупатель может выбрать алтайский товар, поставщика и заказать себе тот или иной товар.

Александр Карлин в своем обращении также отметил широкий состав участников форума, где представлен весь агропродовольственный комплекс Алтайского края, торговые сети, а также оптово-розничные организации различных регионов.

Продукты в один клик

Важной частью биржи в этом году стали программные сессии и переговоры, где участники обсудили самые актуальные вопросы отрасли. К ним относятся внедрение электронных ветеринарных сопроводительных документов, развитие экспортного потенциала Алтайского края. Впервые на форум были приглашены алтайские производители оборудования для пищевой промышленности. Кроме того, отдельной экспозицией ведущих институтов региона представлены "Федеральный алтайский научный центр агробиотехнологий", классический университет и алтайский "политех". Вузы региона представили свои новинки в пищевой промышленности. В частности, вина, кондитерские изделия, пищевые добавки из пантов марала, а также новые сорта картофеля.

Одной из ключевых на форуме стала площадка, где обсуждалось влияние IT-торговли на продовольственный рынок. По словам председателя правления Центросоюза России Владислава Грибкова, "АлтайПродМаркет" за три года сумел объединить производителей продовольственных товаров, производителей оборудования для их производства, а также представителей торговых компаний. При этом Грибков уточнил, что подобные мероприятия проходят и в других регионах России, но не так эффективно.

"Алтайский край пошел по другому пути. В регионе создали специальный сайт "Алтайские продукты". Это соответствует всем тенденциям современного мира, который с недавних пор справедливо называют цифровым. Я посмотрел этот интернет-сайт, порекомендовал его своим коллегам. Все подчеркивают, что это интересный вариант. Не нужно искать изданные ограниченным тиражом и быстро устаревающие шикарные каталоги, вся необходимая представителю торговой организации информация собрана на одном ресурсе. Нужно прививать культуру питания. Качественные продукты Алтайского края уже достаточно широко известны. Например, в Москве пользуются хорошим спросом алтайские крупы и макароны. Предприятия Алтайского края уже вышли за пределы своего региона, и форум это только подтверждает", — уверен Владислав Грибков.

Как рассказал председатель комитета по стандартизации Ассоциации компаний интернет-торговли Александр Логунов, Алтайский край входит в тройку регионов-лидеров страны по покупке товаров через интернет. В перспективе алтайские производители продуктов питания должны использовать этот ресурс, чтобы широко выйти на рынки других регионов. Тем более что современные возможности позволяют доставить сыр или копченую колбасу всего за несколько дней в Москву или Санкт-Петербург. Также доставлять продукты можно внутри своего региона. Главное — решить вопрос с логистикой.

"Интернет-торговля в таких условиях становится каналом от производителя к потребителю. Любая компания буквально за несколько часов способна создать свой сайт и продавать на нем свою продукцию. Эта технология не стоит огромных денег. За несколько тысяч рублей можно попасть на глаза своему потребителю. Сейчас фермерские продукты — главный тренд для интернет-торговли. Из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов любят заказывать качественные продукты питания. Для Алтайского края интернет-торговля очень популярна. Регион удобно расположен, и можно получать ассортимент и товары, которых здесь нет. Алтайский край является одним из лидеров страны по заказу товаров из Китая. Потребитель уже знает, что и как покупать в интернете", — сказал Александр Логунов.

По данным эксперта, общий объем рынка интернет-торговли в России по итогам 2017 года прогнозируется в объеме 1,15 триллиона рублей. В 2016 году он составил 920 миллиардов рублей. При этом Логунов отметил, что внутренний рынок интернет-торговли растет гораздо медленнее — в этом году только на 8%, рост покупок на зарубежных рынках составил 49%.

Взгляд на Восток

Еще одним важным вопросом, который обсуждали в рамках деловой биржи, стал выход алтайских производителей в Китай. Не секрет, что сегодня это самый быстроразвивающийся рынок мира, и производителей всех стран мира притягивает туда как магнитом.

Представители пищевой промышленности Алтайского края уже несколько лет поглядывают в сторону Востока, но конкуренция очень большая. О том, как завоевать лакомый кусочек от китайского пирога, в рамках форума "АлтайПродМаркет" рассказал алтайским производителям совладелец и директор по маркетингу консалтинговой компании UCHINA Артем Жданов.

По его словам, большинство алтайских и других российских производителей почему-то ждут, что китайцы сами придут и купят продукцию.

"Недостаточно просто отправить туда контейнер, думая, что его будут встречать с распростертыми объятиями. Весь мир продает в Китай, конкуренция там бешеная. Российские производители не самые узнаваемые. Товары с американским, британским флагами будут продаваться лучше. К сожалению, Россия в Китае не бренд. Они знают только Владимира Путина, нашу нефть и газ. О наших продуктах знают только на севере Китая, но это дотационный регион. Главные покупатели находятся на востоке и юге страны, где вообще плохо знают Россию. Если вы зайдете в популярные магазины страны, вы не найдете там российских продуктов", — сказал Артем Жданов.

Эксперт уверен, что в ближайшее время выгоднее продавать именно не растительное масло или мед, а детское питание. Это потенциально очень выгодно для алтайской пищевой промышленности. Тем более что в Китае разрешили вновь рожать второго ребенка. При этом нужно помнить, что мясо и молочную продукцию завозить в Поднебесную запрещено.

По словам Артема Жданова, субсидии на контейнерные перевозки могут исправить проблему логистики. Отправляя вагоны из России в Китай, нужно их обратно чем-то заполнять. Тогда это будет выгодно для крупных производителей. Например, российское мороженое доставляется в Китай в специальных морозильных контейнерах. В итоге это требует дополнительных затрат, и продукция продается намного дороже, чем у известных мировых брендов, с которыми китайцы знакомы.

Эксперт призвал компании, которые хотят зайти на этот рынок, быть готовыми к огромным тратам на первоначальном этапе. Например, отправлять своих представителей в Китай, открывая там свои торговые представительства. В качестве положительного примера он привел алтайскую компанию "Алейскзернопродукт".

"Я привожу в пример эту компанию всегда, когда рассказываю, как нужно выходить на китайский рынок. У них там есть свои люди, они сами занимаются логистикой. Хочу отметить, что не нужно думать про всю страну. На первоначальном этапе лучше торговать в одном городе. Если продавать немного в Шанхае с 30 миллионами жителей — вам уже хватит опробовать этот продукт на рынке", — подытожил Артем Жданов.