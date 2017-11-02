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Американский лидер Дональд Трамп высказался за смертную казнь для уроженца Узбекистана Сайфулло Саипова, который совершил теракт в Нью-Йорке во вторник, 31 октября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Twitter-аккаунт республиканца.
"Нью-йоркский террорист с восторгом просил повесить флаг ИГ (террористическая организация, запрещена в России) в своей больничной палате. Он убил восемь человек и тяжело ранил 12. Должен получить смертный приговор!" — цитирует агентство слова президента США.
В связи с терактом ранее глава государства заявил, что собирается немедленно начать работу с Конгрессом Штатов по отмене лотереи на получение иммиграционных виз для жителей других стран.
Он поставил превыше всего безопасность соотечественников и подчеркнул, что Америка "должна избавиться от лотерейной программы как можно быстрее", чтобы "покончить с цепной миграцией".
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Ранее министерство внутренней безопасности США уточнило, что Саипов въехал в Америку в 2010 году как раз по выигранной в лотерею визе.
Отмечается, что также Трамп заявил, что рассмотрит возможность отправки уроженца Узбекистана в спецтюрьму на базе ВМС США Гуантанамо на Кубе, где содержатся подозреваемые Вашингтоном в террористической деятельности.
По данным агентства, накануне и.о. прокурора Южного округа штата Нью-Йорк Йон Ким заявил, что 29-летнему Саипову может грозить либо казнь, либо пожизненное заключение.
Напомним, жертвами теракта стали восемь человек, еще 12 получили ранения. Следствие полагает, что мужчина действовал в интересах "Исламского государства".
Комментарии
А как же знаменитая американская толерантность?
2.11.2017 12:31
- гость -
А как же знаменитая американская толерантность?
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Толерантность проявляют только к законопослушным гражданам. Соблюдаешь законы, платишь налоги - welcome! Нарушаешь закон - zero tolerance.