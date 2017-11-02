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В Минэкономразвития сообщили, что уровень безработицы в РФ вернулся к показателям 2014 года. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на доклад "Картина экономики".
Так, по данным ведомства, в сентябре текущего года уровень безработицы в России достиг годового минимума 5,2%, при том, что число занятых россиян увеличилось на 254,4 тысячи человек.
"Ситуация на рынке труда продолжает оказывать поддержку заработным платам. Численность занятого населения с исключением сезонного фактора в сентябре увеличилась на 254,4 тыс. человек", — цитирует издание доклад.
В Росстате сообщили об уровне безработицы в районе 5% и подчеркнули, что подобное положение было актуально в последний раз в 2014 году. Но специалисты считают, что ведомство в расчетах не учитывает сезонность, поэтому данные Министерства экономического развития более показательны.
Эксперт Валерий Миронов отметил, что уровень безработицы в 5,2% является комфортным показателем для страны, поскольку еще большее ее снижение, как он считает, "будет демотивировать хорошо работать".
Подчеркивается, что сейчас РФ по показателю безработицы встала в один ряд с некоторыми развитыми странами. Издание добавляет, что в США, например, уровень безработицы составляет 4,3%, в Великобритании — 4,4%. При этом в Италии, Испании и Греции количество безработных выше на 10%.
Комментарии
Я ни разу не стоял на бирже, хотя выли промежутки, когда не было работы. Казалось бы, помощь, чтобы перебиться, но посылают улицы убирать за копейки и без конца подписи по организациям собирать и ходить отмечаться. Лучше время тратить на поиск работы, чем за 1 500 бумажки собирать. Проще калымить. Алкашам биржа, может, полезна, нормальным не многим. Но, кому как.
За 8 000 пахать-та же безработица, только это уже называется рабством. Так что 5,2%-брехня полнейшая, наглая и циничная.
Просто для того, чтобы стать официально безработным, надо предоставить справку с последнего места работы, что иногда довольно напряжно.
Если писать "Уровень зарегистрированной безработицы достиг годового минимума 5,2%", тогда все встает на свои места.
Откровенное враньё и подтасовка статистики стало обыденным делом для этого государства.
Интересно, кто-то еще регистрируется в службах занятости, чтобы получать 850 рублей?
Эксперт Валерий Миронов отметил, что уровень безработицы в 5,2% является комфортным показателем для страны
а то, как-никак безработица гарантирована конституцией рф...
Биржы есть, значит есть клиенты. Кстати, у нас в посёлке некоторые стоят на бирже годами. Конечно, являясь близкими служащим биржи или местному начальству. Никто и не скрывается.
Многие указывают на расхождение реальной статистики безработицы с официальными цифрами, которые колеблются в пределах допустимых 5%. На самом деле безработица в отдельных регионах достигает 50%. Но безработные очень часто не встают на учет в службу занятости – которая, к слову, пожирает колоссальные государственные ресурсы на свое содержание.
Причина – в массе бюрократических закавык, в ничтожности и кратковременности выплат. Но главное – все тот же дефицит рабочих мест. Направления на работу очень часто оказываются фиктивными.
Понятно, что улучшать работу службы занятости никто не старается. Ведь если все безработные начнут вставать на учет на бирже труда, процент официально зарегистрированной безработицы мгновенно подскочит до неприличных 10-15%. А это уже серьезный репутационный удар по власти и ее способности управлять экономикой.
И тут мы упираемся в тупик. Коль скоро реформировать нынешнюю экономическую систему нельзя, ответственность за честную статистику понесут отдельные чиновники, что для них неприемлемо. Именно поэтому все останется как есть. Зарплаты будут низкими, производительность труда не вырастет, права работников никто не защитит. И, видимо, остатки социального государства будут окончательно доломаны в течение ближайших пяти лет.
Столько крови пролили 100 лет назад ради социального общества и всего того, что у народа сейчас отбирают безвозвратно!
"Безработица в РФ опустилась до уровня 2014 года", надо добавить зарегистрированная на бирже безработица.
Надоело вранье.