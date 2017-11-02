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В Минэкономразвития сообщили, что уровень безработицы в РФ вернулся к показателям 2014 года. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на доклад "Картина экономики".
Так, по данным ведомства, в сентябре текущего года уровень безработицы в России достиг годового минимума 5,2%, при том, что число занятых россиян увеличилось на 254,4 тысячи человек.
"Ситуация на рынке труда продолжает оказывать поддержку заработным платам. Численность занятого населения с исключением сезонного фактора в сентябре увеличилась на 254,4 тыс. человек", — цитирует издание доклад.
В Росстате сообщили об уровне безработицы в районе 5% и подчеркнули, что подобное положение было актуально в последний раз в 2014 году. Но специалисты считают, что ведомство в расчетах не учитывает сезонность, поэтому данные Министерства экономического развития более показательны.
Эксперт Валерий Миронов отметил, что уровень безработицы в 5,2% является комфортным показателем для страны, поскольку еще большее ее снижение, как он считает, "будет демотивировать хорошо работать".
Подчеркивается, что сейчас РФ по показателю безработицы встала в один ряд с некоторыми развитыми странами. Издание добавляет, что в США, например, уровень безработицы составляет 4,3%, в Великобритании — 4,4%. При этом в Италии, Испании и Греции количество безработных выше на 10%.
Комментарии
Я ни разу не стоял на бирже, хотя выли промежутки, когда не было работы. Казалось бы, помощь, чтобы перебиться, но посылают улицы убирать за копейки и без конца подписи по организациям собирать и ходить отмечаться. Лучше время тратить на поиск работы, чем за 1 500 бумажки собирать. Проще калымить. Алкашам биржа, может, полезна, нормальным не многим. Но, кому как.
За 8 000 пахать-та же безработица, только это уже называется рабством. Так что 5,2%-брехня полнейшая, наглая и циничная.
Просто для того, чтобы стать официально безработным, надо предоставить справку с последнего места работы, что иногда довольно напряжно.
Если писать "Уровень зарегистрированной безработицы достиг годового минимума 5,2%", тогда все встает на свои места.
Откровенное враньё и подтасовка статистики стало обыденным делом для этого государства.
Интересно, кто-то еще регистрируется в службах занятости, чтобы получать 850 рублей?