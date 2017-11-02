Фото: dpchas.com.ua
Житель Рубцовска идет под суд по обвинению в угрозе убийством двум женщинам в одной из аптек города, сообщили в краевой прокуратуре.
Согласно версии следствия, ранее неоднократно судимый мужчина повздорил в аптеке с двумя женщинами. Выйдя из помещения, взяв канистру с бензином и вернувшись обратно, он разлил горючее в аптеке.
Затем он, взяв зажигалку, задал вопрос потерпевшим: "Что, гореть будем?". Испугавшись за свою жизнь, женщины вызвали полицию.
В настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение по этому делу. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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