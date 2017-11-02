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МТС вернет до 7,5 тыс. рублей при покупке смартфона

, ИА "Амител"
Акция доступна для абонентов всех операторов связи

Ведущий телекоммуникационный оператор России компания "МТС" расширяет программу кэшбэка при покупке смартфонов в своих розничных салонах и онлайн-магазине. Теперь покупатель может получить реальные деньги на оплату товаров и услуг с электронного "Кошелька МТС Деньги" при покупке порядка 50 самых популярных смартфонов Apple iPhone и Samsung, включая флагманские модели этих производителей.

Кэшбэк до 16 процентов от стоимости смартфона в виде возврата средств на счет электронного "Кошелька МТС Деньги" доступен не только при покупке наличными, но и в рассрочку, и не зависит от оператора.  В акции среди ряда смартфонов моделей Huawei, Honor и Sony участвует практически вся линейка устройств от премиальных брендов: смартфоны Apple iPhone серий 6S, 7, 7 plus, 8 и 8 plus; смартфоны Samsung Galaxy серий Note 8, S8, S8 Plus, S7 и S7 Edge, а также линеек A и J 2016 и 2017 годов.

В момент продажи смартфона по программе кэшбэка клиента попросят указать мобильный номер абонента, который является идентификатором "Кошелька МТС Деньги", на который средства будут начислены сразу после покупки. Кэшбэк будет доступен клиенту даже в том случае, если он ранее никогда не пользовался "Кошельком МТС Деньги". В этом случае клиенту необходимо cкачать мобильное приложение "МТС Деньги" из магазинов Google Play или App Store или авторизоваться на сайте "МТС Деньги".

Полный список смартфонов, на которые распространяется кэшбэк, и условия акции доступны по ссылке.

"Кошелек МТС Деньги" – это удобный и простой сервис, в котором хранятся все платежные инструменты: электронный "кошелек", банковские карты, а также лицевой счет телефона (для абонентов МТС). При помощи этого сервиса клиент прямо с мобильного устройства или сайта МТС может пользоваться полным спектром финансовых услуг, необходимых в повседневной жизни: переводить денежные средства, пополнять счета мобильных телефонов, оплачивать услуги и счета, погашать кредиты, а также оплачивать покупки в магазинах, просто прикладывая смартфон к кассовому терминалу.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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