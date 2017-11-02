Новый портовый сбор появился в России с 1 ноября, сообщает "Коммерсант". Собранные деньги пойдут на реконструкцию и строительство новых объектов инфраструктуры в порту, которые находятся в федеральной собственности.
Размер сбора определит правительство РФ. Оно же получило полномочие решать вопросы изменения и установления границ морского порта, а также принимать решения об открытии новых таких объектов в России.
Комментарии
Что ни день, то новый побор! Когда уже у этих нацыАнальное достоянье подорожает?
В бюджете 2019 заложены рост акцизов на всё + рост налогов и т.п....
Не забудьте плюнуть в телевизор, когда Вова будет поздравлять вас с НГ.
У каклов ещё хуже. Посмотрите, что творится у них!
2.11.2017 13:36
Николай
Они к этому стремились.
2.11.2017 13:38
Дядя Вова
Так и россияне стремились к повышению налогов и сборов. Кого опять выбрали? А в марте кого выберут? Опять сколеноподнимателя и его партию.
Правительство России внесло в Думу проект бюджета на 2018-2020 годы, в который заложило новое увеличение налогового давления, а также рост сборов с населения и бизнеса В общей сложности для латания дыры в федеральной казне планируется собрать дополнительные около триллиона рублей за три года.
Если вы ещё можете дышать, значит, пояс затянут недостаточно сильно. Задача Минфина на ближайшую трёхлетку – не изыскать скрытые резервы, а попросту выжать все жизненные соки из населения.
2.11.2017 13:36
Николай
И? Мне от этого должно немедленно стать лучше жить?
Главная задача сейчас – обобрать население до нитки: "Мы сегодня должны понять, что с кого-то нужно снять примерно в ценах сегодняшнего года триллион 800 млн рублей."
Россия самая богатая страна в мире, у нас есть всё: нефть, газ, уголь,
лес, золото; у нас прекрасная земля, шикарная природа, у нас ПУТИН молодец.
Так почему при таком богатстве наш народ нищий?
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