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Обвинение в покушении на убийство двух и более лиц предъявили барнаульскому стрелку, который ранил трех человек вечером 29 октября.
О переквалификации деяний, которые инкриминируют злоумышленнику 1961 года рождения, порталу Amic.ru сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
Напомним, первоначально в отношении него было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном в отношении двух и более лиц.
Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, ЧП со стрельбой приключилось в одной из квартир дома на улице 40 лет Октября в минувшее воскресенье. По имеющейся информации, мужчина открыл огонь по оппонентам на почве спора, возникшего из-за правил пользования съемной квартирой и денежного долга за аренду. В итоге пострадали трое — двое мужчин и женщина.
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Злоумышленник был задержан полицией в нескольких кварталах от места преступления, на улице Малахова, и оказал сопротивление. Силовики сумели нейтрализовать мужчину.
По сведениям источника в правоохранительных органах, у подозреваемого был обнаружен арсенал оружия, включая гранаты, выстрелы к подствольному гранатомету и большое количество патронов.
О самом обвиняемом известно, что он имеет три судимости. В "копилке" мужчины убийство, изнасилование и причинение тяжкого вреда здоровью.
В связи с предъявлением обвинения избранный ранее судом срок ареста барнаульского стрелка продлевается до двух месяцев с момента его задержания.
Расследование продолжается.
Комментарии
из-за каких то мразей которые прерываясь детьми не платили за квартиру пострадал
2.11.2017 13:25
- гость -
выгнал бы и всё. зачем стрелял?