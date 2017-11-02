Фото: barnaul.org
Жители улиц Покровская и Солнцева направили губернатору Алтайского края Александру Карлину благодарственное письмо, выразив признательность за отремонтированные дороги, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Минувшим летом заасфальтировали проезжую часть, а также места под парковку автомобилей. И мы, все жители окрестных домов, очень этому рады. Теперь проезд на автомобиле до городской больницы № 4, районной поликлиники и ДК Барнаула занимает всего несколько минут и вызывает только положительные эмоции", — сказано в обращении барнаульцев.
Как сообщалось ранее, улица Покровская в Барнауле была отремонтирована в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Что касается улицы Солнцева, то ее привели в порядок в ходе текущего ремонта.
Комментарии
А что нашей улице в таком случае делать - асфальта нет, грязь, лужи - недоверие выражать?!
На Юрина
1. остановка Докучаево, направление в город - яма после летнего ремонта;
2.остановка Художественная школа, направление в город - яма после летнего ремонта.
Это наблюдение за сегодняшний поход в магазин.
Итак, каждый год.
За их налоги им сделали перед выборами дороги, что в нормальной стране как бы само собой. а у нас бросят кость, которую уже давно надо было съесть и забыть, так они еще и благодарность пишут. пусть еще свечку сходят поставят, чтоб жив здоров был и до конца своих дней правил. страна рабов
А не дать ли Нам Ему звезду Героя кап.труда?