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Барнаульцы написали губернатору письмо с благодарностью за ремонт дорог

, ИА "Амител"
Слова признательности Александру Карлину выразили жители улиц Покровская и Солнцева

Фото: barnaul.org

Жители улиц Покровская и Солнцева направили губернатору Алтайского края Александру Карлину благодарственное письмо, выразив признательность за отремонтированные дороги, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Минувшим летом заасфальтировали проезжую часть, а также места под парковку автомобилей. И мы, все жители окрестных домов, очень этому рады. Теперь проезд на автомобиле до городской больницы № 4, районной поликлиники и ДК Барнаула занимает всего несколько минут и вызывает только положительные эмоции", — сказано в обращении барнаульцев.

Как сообщалось ранее, улица Покровская в Барнауле была отремонтирована в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Что касается улицы Солнцева, то ее привели в порядок в ходе текущего ремонта.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

2.11.2017 13:48
- гость -

А что нашей улице в таком случае делать - асфальта нет, грязь, лужи - недоверие выражать?!

0  0
2.11.2017 13:50
- гость -

На Юрина
1. остановка Докучаево, направление в город - яма после летнего ремонта;
2.остановка Художественная школа, направление в город - яма после летнего ремонта.

Это наблюдение за сегодняшний поход в магазин.
Итак, каждый год.

0  0
2.11.2017 13:52
Алексей

За их налоги им сделали перед выборами дороги, что в нормальной стране как бы само собой. а у нас бросят кость, которую уже давно надо было съесть и забыть, так они еще и благодарность пишут. пусть еще свечку сходят поставят, чтоб жив здоров был и до конца своих дней правил. страна рабов

0  0
2.11.2017 13:54
- гость -

А не дать ли Нам Ему звезду Героя кап.труда?

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