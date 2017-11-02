Уголовное дело, возбужденное по факту гибели 23-летнего новоалтайского участкового Сергея Данько, до сих пор расследуется. Об этом 2 ноября в ходе пресс-конференции рассказал руководитель СУ СКР по Алтайскому краю Евгений Долгалев.
Расследование проводится в рамках ст. 317 УК РФ — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Когда станут известны предварительные выводы по данному делу, не сообщается. При этом подозреваемых в деле нет.
Евгений Долгалев не преминул отметить тот факт, что и по месту работы, и по месту учебы погибший характеризовался исключительно положительно. Однако любой молодой сотрудник, приходя на работу в правоохранительную систему, сталкивается с огромной психологической и физической нагрузкой, что не каждому оказывается по плечу, заявил руководитель ведомства.
В настоящее время проверяются действия непосредственного начальника Сергея Данько, в частности, то, какие дела были поручены молодому полицейскому.
Ранее ГУ МВД России по Алтайскому краю провело проверку в связи с гибелью 23-летнего лейтенанта полиции. Результаты проверочных мероприятий в данный момент не подлежат обнародованию ввиду того, что параллельно расследуется уголовное дело. Позже итоги проверки будут представлены широкой общественности.
Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Новоалтайску пропал без вести 21 сентября текущего года. В связи с невыходом сотрудника на службу была организована проверка. Одновременно с этим региональное управление СКР возбудило уголовное дело о безвестном исчезновении лейтенанта.
23 сентября тело Сергея Данько с огнестрельным ранением головы было обнаружено в лесополосе у садоводства "Трансмашевец-2".
Комментарии
Однако любой молодой сотрудник, приходя на работу в правоохранительную систему, сталкивается с огромной психологической и физической нагрузкой, что не каждому оказывается по плечу
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А что дальше? Они едут в лесополосу у садоводства "Трансмашевец-2"? Почему просто не увольняются?
В таком случае почему не расследуется версия о доведении до самоубийства...
Молодой учитель, придя на работу в школу после вуза, тоже сталкивается с чудовищными психологическими нагрузками. Особенно если учесть "традицию" некоторых школ спихивать на молодого самые тяжелые классы и самую неблагодарную нагрузку. Что теперь - вешаться?
жалко парнишку. Видно, положительный. Детей из хороших семей сразу видно. Сил родителям!
Да не найдут они никого, не надо оно им.
А кто его доводил до самоубийства? Чем? То, что парень (как версия) оказался не готов к нагрузкам по службе - это не есть доведение до самоубийства. Полагаю, в участковые его никто насильно не гнал - у нас же нет теперь принудительного распределения! Другое дело, что по неопытности и правильности своей влез туда, куда опытный сотрудник влезать поостерегся бы, перешел кому-то дорожку да еще упертым оказался, честным хотел быть... Дальше - тупой шантаж... дескать, либо сам стрельнешься, либо мамку твою и сестру отморозкам отдадим. Но это уже не доведение до самоубийства, это - убийство.
Он отработал 3 дня. Для кого он мог представлять опасность, что бы так палиться? Если такие связи, что затягивают следствие, то проще завалить было и не найти убийцу, чем инсценировать самоубийство самого жизнерадосного человека.
Если убили по службе, то следы найдут.
По-любому сам. Если записку не оставил, то так и будут всю жизнь гадать почему и сам или нет.
Какая там великая психологическая травма , великий психологический стресс могли произойти за три дня работы парнишки ?
Какие три дня? С чего ты взял? Три месяца. А это уже достаточный срок, чтобы что-нибудь "нарыть". Или, как минимум, при банальной проверке увидеть что-то или кого-то, что или кого видеть не полагается. Сколько случайных свидетелей, далеких от ментовской службы, гибнет просто потому, что оказались не в то время не в том месте! А тут специалист - молодой, неопытный, неозверевший, еще полный романтики и веры в честность и порядочность... Кстати, обратите внимание на статью, по которой ведется следствие.
Можно было просто не пойти на работу, зачем стреляться?
Если убили по службе, то следы найдут.
Ха-Ха-Ха и еще 150 раз Ха
2.11.2017 16:30
- гость -
Вот если бы убили по службе. То точно не стали заморачиваться с самоубийством. У сотрудников голова получше вашей варит в этом направлении. И они заранее бы просчитали что безопаснее, убийство без раскрытие. Или суицид с обсуждением в обществе.
Вам следует обратиться к врачу. Бред пресле́дования (персекуторный бред (от лат. persecutio — преследование); в быту ошибочно употребляется понятие «ма́ния пресле́дования»[1]) — психическое расстройство, страдающий которым необоснованно убеждён в том, что некое лицо или группа лиц преследует его: шпионит, мучит, издевается, замышляет причинить вред, обокрасть, убить и т. п. В качестве преследователей могут выступать соседи, сослуживцы, тайная организация, правительство и т. д.
З.Ы. Ах да, я забыл. У врачей тоже заговор, что бы убивать таких как вы....
Никто его не убивал ... И все это знают. Адекватная квалификация там будет в отношении его непосредственного начальника. Будет ли это доведение до самоубийства или иная статья не мне судить рядить, но виноват только ОН !!!