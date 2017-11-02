Фото: moscow-baku.ru
Сумма контракта с Турцией на поставку зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" превышает 2 миллиарда долларов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на гендиректора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.
"Стоимость сделки по С-400 с Турцией составила более $2 млрд", — заявил он, не став уточнять остальные детали.
Агентство напоминает, что ранее помощник российского лидера по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин сообщил о подписании Россией и Турцией контракта на поставку С-400. Он добавил, что контракт готовится к исполнению, а Турция уже внесла задаток за системы. В то же время замначальника Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщал, что поставки систем начнутся в течение двух лет.
Комментарии
А Су-24 можно из такого сбить?
Хорошая новость
Почему нет, а вот про F-16 интересно узнать.
Дивизия саперов для выравнивания рельефа местности к каждой пусковой прилагаются?
14:04, что-то у меня какие-то сомнения, что Эрдоган F-16 из них сбивать будет. Может плохо кончится. А вот Су-24 почему бы и нет?
Главное, чтоб продали вместе с технологиями, чтобы освободить российские заводы от их заказов.
зачем туркам с-400 у них и f-16 отлично получается сбивать самолёты исподтишка.
Россия согласилась передать Анкаре технологии производства зенитной ракетной системы С-400. Об этом в интервью турецкому изданию Hürriyet Daily News заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
«Наш важнейший выигрыш от этой сделки состоит не столько в обеспечении нужд безопасности, но и в получении необходимых технологий. Этот вопрос прямо прописан в нашем соглашении с русскими и проговаривался на переговорах нашего президента с Путиным. И русские сказали нам "хорошо"», — рассказал Калын.
Что не сделаешь, чтобы разрешили к себе трубу протянуть...
и?
чё плохого?
я заметил, что тут есть ряд тел, которые любую новость трактуют только как негатив.
когда же вы сдохните от своей желчи?
то либерастня с жёлтым перекошенным ртом
2.11.2017 14:16
- гость -
когда же вы сдохните от своей желчи?
---
Только после вас.
2.11.2017 14:14
- гость -
окраинские сплетенки транслируете? на большее ума не хватат?
Очень было бы глупо стране НАТО передавать технологии, если только они не устарели.
Но с-400 еще не оттиражирован, поэтому врятли такое возможно.
2.11.2017 14:53
- гость -
Очень было бы глупо стране НАТО передавать технологии,
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Ну почему же. Решение очень мудрое. Когда в следующий раз НАТО или Израиль прилетят бомбить друзей России, скажем, в Сирии - можно будет сказать: "вот, НАТО изучило наш С-400, нашло все слепые зоны - поэтому мы их сбить и не смогли". И не надо будет лепить отмазки про то, что Земля круглая.
А кто вообще сказал, что Турция - враг России?
Да, они члены НАТО. Да, сбили российский-самолет. Да, в открытую говорят, что руководство России-преступники, анексировавшие чужую территорию.
И всё!
"Это не считается" как заявил Миллер на торжественном начале строительства "Турецкого потока".
"Божья роса" - подтвердил Димон Медведев на заседании Правительства.
Вслед за Турцией Москва поставит С-400 Эр-Рияду
Россия подтвердила информацию о поставках Саудовской Аравии зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф". Эр-Рияд также получит от Москвы противотанковые ракетные комплексы "Корнет-ЭМ", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Буратино" и гранатометы АГС-30, передает РБК.
2.11.2017 14:26
- гость -
вас значительно меньше, чем нас, поэтому первыми все же вы сдохнете
Так то за такое в свое время расстреливали (и правильно делали). Продавать вражескому альянсу (лапша про друга-Эрдогана для малыши) вполне современный комплекс, а уже если технологии, то это попахивает крупной диверсией.
2.11.2017 15:26
- гость -
Как долго же ты с мыслями собирался! С чего ты решил, что "вас" значительно больше? Максимум - 86% от 140 миллионов. "Нас" миллиарды.
Комплекс зрк С-400 требует регламентные работы раз в месяц, раз в полгода, раз в год. Есть детали, которые для поддержания боеготовности комплекса требуется менять на регламентных работах. Есть ракеты в контейнерах, которые обслуживаются только в заводских условиях. Каждые полгода ракеты должны посылаться в Россию, где их на заводе будут обслуживать. А кто гарантирует, что эти ракеты после российского "обслуживания" взлетят?
Так что, продавая комплекс С-400 Турции, Россия должна понимать, что без передачи технологий покупателю ее комплекс С-400 никому не нужен. Зачем покупать вооружение, если нет уверенности в его боеспособности?
Тут еще вона что...
Совсем недавно РоссСМИ радовались:"Шойгу запретил Израилю атаковать сирийские войска". Вот прям запретил, не больше, не меньше.
Ой вей...
"01:51, 2 ноября 2017
ВВС Израиля нанесли удар по Сирии"
2.11.2017 15:35
- гость -
Только ленивый не бомбил Сирию..но по каналу "Врёти24" нам об этом не всегда расскажут.
2.11.2017 15:29
- гость -
Ради трубы можно простить и сделать - ВСЁ! На этом и держится Государство Российское.