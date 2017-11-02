Следком по Алтайскому краю не намерен ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в отношении начальника управделами губернатора Алтайского края Алексея Белобородова. На данном этапе достаточно того, что чиновник отстранен от своей работы.
2 ноября в рамках традиционной пресс-конференции руководитель СУ СКР по Алтайскому краю Евгений Долгалев сообщил, что Алексей Белобородов является на все следственные действия. Пока у следствия нет предпосылок для того, чтобы говорить о какой-то мере пресечения в отношении подозреваемого.
"Он прекрасно осознает, что те распоряжения, что им давались, они являлись грубейшим нарушением закона", — резюмировал Долгалев. К слову, у ряда журналистов возник закономерный вопрос о том, есть ли в действиях подчиненных Белобородова состав преступления, и почему они не донесли на свое руководство.
По оценке Евгения Долгалева, это достаточно сложный момент, "есть четко очерченный круг сюжетов, когда недоносительство на действия вышестоящего начальства может повлечь уголовную ответственность для подчиненного", — рассказал руководитель ведомства.
Кстати, в уголовном деле пока нет иных фигурантов, кроме управделами. Также Евгений Долгалев отметил, что никаких попыток оказать давление на следствие в связи со статусом высокопоставленного чиновника не было.
Напомним, уголовное дело в отношении Алексея Белобородова возбудили еще 3 октября. По данным следствия, чиновник отдал распоряжение о приобретении на бюджетные деньги трех дорогостоящих "Мерседесов". 18 миллионов рублей были потрачены без проведения тендера. Ранее стало известно, что в правительстве Алтайского края якобы прошли обыски в кабинете Белобородова.
Комментарии
Так а с машинами что?
"Он прекрасно осознает, что те распоряжения, что им давались, они являлись грубейшим нарушением закона"
По данным следствия, чиновник приобрел на бюджетные деньги три дорогостоящих "Мерседеса". 18 миллионов рублей были потрачены без проведения тендера.
жутко интересно кто дал распоряжение начальнику управделами губернатора Алтайского края на покупку меринов
никак это была личная инициатива
За это не накажут. Грамоту на Новый год не дадут.
жутко интересно кто дал распоряжение начальнику управделами губернатора Алтайского края на покупку меринов
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Да сидел он вечером в администрации и думает: "Эх рискну, прикуплю не законно три мерседеса."
А Главнюки, которые ездят на этих мерседесах наказание понесут?
Ага, они уже в тюрьме!
а вы говорили, что АБК отмазался от чёрного списка губернаторов-отставников)
это же прямой компромат на него.
вот увидите, и наш как миленький соберет манатки и вслед за остальными почапает)
Ну пожурили и ладно , чего уж там
АК: Надо купить мне нового мерина!
АБ: Для этого надо провести тендер.
АК: А сколько у нас в крае официальных дилеров "Мерседеса"?
АБ: Один.
АК: Тогда бери три мерина, а я потом из них одного выберу!
это учителя или преподавателя посадили бы в тюрьму, а таких не привлекают. И Карлин...почти 70 лет. молодых убрал, а этого держит. А в крае уже треть пересажали за взятки, и уровень жизни народа -один из самых низких
Беда России не в том, что здесь не могут накормить бедных, а в том, что богатые не могут нажраться!...