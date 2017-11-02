Фото: econom-tur.com
Туристы из РФ начнут получать визы во Францию в двухдневный срок с четверга, 2 ноября. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на французских дипломатов.
По словам собеседника агентства, Франция готова к выдаче туристических виз россиянам в двухдневный срок со 2 ноября, поскольку 1-е число является выходным днем. Также он отметил, что пока это правило распространяется лишь на тех туристов, которые подают документы на визу только в московском визовом центре. Для других регионов такая возможность будет введена позже.
Агентство отмечает, что о сокращении срока выдачи туристических виз во Францию для россиян и граждан нескольких других стран в конце июля сообщил премьер-министр республики Эдуар Филипп, представляя правительственный план по развитию туризма. По словам премьера, Франция ускорит процедуру выдачи виз для стран, из которых идет наибольший поток туристов. "Мы берем обязательство выдавать визы за 48 часов для 10 новых стран, в том числе России", — цитирует его слова ТАСС.
В сентябре в интервью агентству посол республики в Москве Сильви Берманн заявила, что данное решение властей Франции "будет реализовано в срок". "Франция является самым популярным туристическим направлением в мире, и мы будем рады принимать еще больше россиян", — отметила она, подчеркнув, что в текущем году число российских туристов во Франции возросло.
Тем не менее эксперты АТОР считают, что ускоренный режим выдачи виз не сильно увеличит турпоток во Францию, поскольку данный город "всегда был недешевым продуктом". "В случае выдачи визы в течение двух дней мы не ожидаем резкого повышения спроса, однако все-таки полагаем, что это событие приведет к увеличению продаж", — цитирует экспертов агентство.
При этом многие из них согласны, что быстрое оформление виз поспособствует росту интереса россиян к Франции, особенно это касается тех туристов, которые принимают решение о поездке в зарубежные страны в последний момент.
В заключение отмечается, что летом 2017 года спрос на туры во Францию вырос на 37% по сравнению с прошлым сезоном.
Комментарии