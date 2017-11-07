Вопрос выбора будущей профессии для подростков и их родителей стоит особенно остро, учитывая то, насколько сильные изменения претерпевает современный кадровый рынок. Как помочь подростку сделать выбор, чтобы потом быть востребованным специалистом и не остаться без работы, корреспонденту Amic.ru рассказала директор по развитию языкового центра "Тринити", тьютор проекта "Осознанный выбор профессии" Ольга Згордан.

- Ваш центр запустил уникальный для города проект, касающийся осознанного выбора профессии. Что он из себя представляет и на кого рассчитан?

- Проект носит название "Осознанный выбор профессии", он входит в наше новое направление — школу профориентации и развития подростков. Данную авторскую методику мы выкупили у московской компании "Смарт курс", прошли необходимое обучение, являемся ее лицензиатами. В основе курса — тренинг, в процессе прохождения которого у подростков формируются навыки осознанного выбора — не только профессии, а вообще всего. Очень многие делают выбор реактивно, даже взрослые люди, не говоря уже о детях — они просто зачастую не задумываются о том, что их действия могут иметь последствия. Работаем мы с ребятами 13-17 лет, это важно, ведь заложенное в этом возрасте остается на всю жизнь. В процессе тренинга мы помогаем разобраться в себе, понять, что такое ответственность и осознанность, отработать новые навыки и подойти к выбору будущей специальности. По сути, можно эту методику транслировать и на взрослых: когда я проходила обучение летом, открыла для себя много нового.

- А что представляет собой тренинг?

- Он основан на методике пяти шагов, их нужно четко запомнить и уметь фокусироваться на каждом, все их нужно пройти. Мы выбираем, и нам кажется, что мы хорошо подумали, но после оказывается, что не был сделан какой-то шаг, допустим, мы не остановились, не сделали паузу перед принятием решения либо не поделились сделанным выбором, а человеку очень важно признание.

- Вы уже начали работать по данной методике?

- Да, мы уже работаем с группой, а 18 ноября у нас начинается новый тренинг. Программа рассчитана на месяц, занятия идут по субботам в течение нескольких часов. У нас есть формат интенсива, но рассчитан он скорее на детей из других городов, есть возможность консультирования онлайн. В группе от 8 до 12 человек, оптимальное количество для тьютора и участников. Сначала мы проводим консультирование отдельно детей и родителей, так как их представления о ситуации обычно сильно отличаются. После тренинга в индивидуальном формате с каждым участником проводим подбор возможных направлений с учетом тех профессий, которые будут востребованы к окончанию учебного заведения.

Мы не называем конкретно, кем нужно стать, сейчас примерно 12 тыс. профессий, и выбрать одну довольно сложно. Мы помогаем определиться с вектором движения, знакомим с новыми профессиями, работаем с атласом профессий "Сколково", объясняем, кто такой сити-фермер, кто такой дизайнер эмоций, и говорим о тех профессиях, которые отмирают: переводчик, шофер, швея, бухгалтер. Дети часто идут по проторенному пути, слушают, что им советуют родители, друзья и так далее. Но после того, как они окончат университет или колледж, полученной ими специальности может уже не быть, они останутся безработными. Мы стараемся помочь подросткам найти себя в верном направлении, которое обеспечит и заработок, и возможность самореализации.

- Как подбирали участников тренинга?

- В первую группу мы набирали ребят по школам города, посещали родительские собрания, рассказывали, видели родительский интерес — для всех эта тема очень актуальна. Некоторые, для кого очень важна финансовая составляющая и кто хочет сэкономить, проходят различные онлайн-тесты, но они могут лишь показать, какие у ребенка склонности, гуманитарий он или "технарь", а деление на "физиков" и "лириков" сейчас уже тоже вполне себя изжило. Кроме того, такие тесты дают довольно противоречивые данные.

У нас была студентка, которой по результатам теста выдали следующий результат: она может работать и ювелиром, и ландшафтным дизайнером, а ведь это две совершенно разные профессии. Другая сторона медали — многие родители хотят точно знать, кем конкретно может работать их ребенок, они звонят нам и просят им в этом помочь, но, по мнению психологов и эйчаров, у всех людей есть возможность поменять от 10 до 20 профессий за жизнь, при этом они будут в рамках одной специальности. Мы не говорим человеку, что он должен выбрать именно эту профессию на всю жизнь, мы говорим о поле деятельности, помогаем разобраться, а после консультируем, какой вуз ему подойдет, какие экзамены нужно сдать, где какой проходной балл, какой рейтинг у учебного заведения. Мы не ограничиваемся Алтайским краем или Сибирью, мы рассматриваем университеты от Москвы до Владивостока.

Например, студентка, с кем работали индивидуально, решила учиться на востоковеда во Владивостоке, хотя семья отправляла ее на экономику. Она смогла убедить семью в верности своего выбора, теперь целенаправленно готовится к экзаменам для поступления туда, куда мечтает. Если бы она пошла на финансы, то ее ждала бы не самая любимая работа, а в дальнейшем, скорее всего, кардинальная смена деятельности.

Да, наша программа стоит определенных денег, но представьте, сколько родитель отдаст репетитору, который будет готовить ребенка к экзаменам в тот вуз, который ему не нужен, или на работу с психологом для решения тех проблем, которые возникнут от внутреннего конфликта.

- Как проходят ваши занятия?

- Дети не записывают лекции, у них минимум теории, максимум практики — они делают упражнения, разбираются, кто лидер, кто команда, изучают себя, свои склонности, свои потребности и возможности, учатся понимать и принимать ответственность и делать правильный выбор. Плюс в процессе тренинга мы работаем с внутренними проблемами, комплексами, заниженной самооценкой и страхом выступать на публике. Даже просто общение с людьми одного с тобой возраста и схожими проблемами может очень сильно замотивировать подростка на решение каких-то своих проблем.

- Как дети реагируют на новые специальности, о которых вы им рассказываете?

- Гораздо проще, чем родители. Для подростков профессия геймдизайнер — это нормально. В действующей группе есть студентка, которая в свободное время придумывает сценарии для компьютерных игр. Для родителей это что-то за гранью реального, в их время были инженеры, врачи, учителя, а дети быстрее адаптируются к новому, они понимают, что без компьютеров сейчас никак и что практически все профессии будущего так или иначе связаны с компьютерными технологиями.

Сейчас очень много профессий на стыке областей — если ребенку интересен, например, иностранный язык и компьютер, но он не знает, как это свести в одно. Мы можем посоветовать профессию цифрового лингвиста, такое образование уже сейчас можно получить. И таких примеров много, нужно просто понять, куда двигаться.

- А родители как реагируют, сложно ли их переубедить, если выбор за ребенка они уже сделали?

- С родителями, нацеленными на определенную профессию, общаться сложно. Если родители уверены в своей правоте, переубедить их крайне трудно. Например, мама врач, папа врач, а ребенок, глядя, какими они возвращаются со смены, как устают, по их стопам идти не хочет, а они его подталкивают к выбору профессии, не учитывая его желаний. Часто, кстати, дети сами приходят на тренинг и приводят родителей, у нас вообще главное требование, чтобы ребенок был настроен на программу, у него должна быть внутренняя мотивация.

- Вы работаете с современными детьми, какие они вообще?

- Дети Поколения Z воспринимают мир иначе, для них сейчас нет четкого понятия, что в жизни нужно построить карьеру, они не хотят сейчас все поголовно стать директорами, они хотят заниматься интересной им работой, получать какие-то деньги, которых было бы достаточно для того, чтобы жить в свое удовольствие. Для них ценность представляют друзья, семья, саморазвитие, и лезть по карьерной лестнице им незачем.

- А как вы оцениваете то, что дети сейчас много времени проводят с гаджетами?

- Не нужно отбирать у детей гаджеты, они родились с кнопкой на пальце. Родители часто жалуются, что их чадо сидит в Инстаграме, теряет время, а профессию из этого не сделаешь. Но это не так, если ребенка грамотно направить, то он сможет на этом зарабатывать, заниматься продвижением компаний в социальных сетях или вести и снимать блоги.

- А к малышам такой тренинг применим?

- Нет, я считаю, что лет до 12 человека никуда отправлять не нужно — у него еще нет внутренней мотивации. А у нас все наоборот делают. Вот заинтересовался ребенок гимнастикой, ему это внешне понравилось, а то, что это адская работа, он понимает лишь через какое-то время. Ему это надоедает, но родители уже включились и начинают давить и требовать, чтобы ребенок ходил, раз начал. То же со школами раннего развития, скорочтения и прочего. Собственная мотивация появляется в подростковом возрасте, поэтому не стоит перескакивать через ступени естественного развития, тогда будет меньше проблем с переходным периодом и ответом на главный вопрос — Кто Я?

"Тринити", г. Барнаул, Деповская, 7, офис 406Б, 243974, 534105

trinitycentre.ru

https://www.facebook.com/trinityschool22/

https://vk.com/trinityschool22

https://ok.ru/trinity.barnaul