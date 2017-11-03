фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Микрорайон Новосиликатный находится в 11 километрах от центра Барнаула и является частью Индустриального района. История его начинается в 1957 году, когда возле комбината строительных материалов появился посёлок рабочих. Тогда же завод и поселок включили в городскую черту. А в начале 2000-х Новосиликатный утратил статус посёлка и стал микрорайоном Барнаула.
В этом году микрорайон отметил 60-летие. В честь этого возле памятника самолёту Л-39, установленного, кстати, в честь 50-летия м/р, установили буквы "Я люблю Новосиликатный".
На территории посёлка также находятся краевая психиатрическая больница и наркологический диспансер.
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