Фото: drom.ru
Житель столицы Алтайского края выставил на продажу в сети раритетный ГАЗ 1949 года выпуска. Об этом пишет "Алтайская правда".
По словам владельца авто, двухдверная машина находится на полном ходу, а с документами у нее все в порядке. "Легендарный автомобиль завода им. Молотова является настоящим раритетом", — пишет издание.
Уточняется, что тип кузова авто — пикап, объем двигателя — 3,2 литра, у машины механическая коробка передач, мощность составляет 54 лошадиные силы, привод 4WD. Также продавец подчеркнул, что ГАЗ находится в отличном состоянии, поскольку всегда находился в одной семье и хранился в гараже.
По словам барнаульца, покупка легендарного авто является выгодной инвестицией, поскольку "ежегодно цена на подобные автомобили немного растет".
"Авто предназначено для ценителя. Того, кто реально хочет эксклюзив. Дорогой иномаркой сейчас никого не удивишь, а на этом автомобиле вы получите максимум респектов, внимания и уважительных взглядов старшего поколения! Авто — раритет для души!" — заключил продавец.
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