Фото: asfera.info
Акции известной компании экс-депутата Алтайского краевого Заксобрания Юрия Титова ОАО "Ключевской элеватор" выкупил в ходе торгов предприниматель Александр Бешарин, передает "Интерфакс".
Издание отмечает, что 23,24 тысячи обыкновенных и 464 привилегированных акции номиналом 2,5 рубля каждая достались приобретателю на пять рублей дороже стартовой цены, то есть за 59 265 рублей.
Кроме того, в мае Александр Бешарин выкупил на торгах 18,49% акций "Ключевского элеватора", которые принадлежали бывшей жене депутата Титова. Эту долю он приобрел за 16 тысяч рублей.
Также предприниматель приобрел по начальной цене еще десяток лотов, выставленных на торги. Речь идет, например, о неработающих стиральной машине и компьютерном системном блоке, холодильнике и телевизоре без документов, пуфе и платяном шкафе.
Сам новый владелец акций отметил, что пока не решил, как он намерен распорядиться ценными бумагами.
Напомним, что в свое время холдинг "Ключевской элеватор" являлся одним из крупнейших в крае. В конце 2015 года компания была признана банкротом. В реестр требований кредиторов включена сумма, превышающая 2,5 миллиарда рублей.
Что касается персоны Юрия Титова, то в августе текущего года он был приговорен к четырем годам лишения свободы по делу о пособничестве в растрате. До этого он был осужден по делу об уклонении от налогов, но попал под амнистию.
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Что касается персоны Юрия Титова, то в августе текущего года он был приговорен к четырем годам лишения свободы по делу о пособничестве в растрате. До этого он был осужден по делу об уклонении от налогов, но попал под амнистию.
4 года и амнистия --превышающая 2,5 миллиарда рублей.