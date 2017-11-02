Студия "Маяк Видео" из Барнаула сняла видео для участника шоу "Голос" Ильи Киреева, пишет rekportal.ru.
В основе видеоролика – композиция "Нежная осень", кадры осеннего Алтая сменяются заснеженным Шерегешем. Для съемок использовали и разрушенный театр кукол "Сказка" на улице Пушкина.
Руководитель студии Вячеслав Андросов рассказал, что познакомился с Ильей Киреевым во время его концерта, а позже у певца возникла идея снять видео.
"У меня была мечта в начале своей операторской работы снимать видеоклипы для известных исполнителей. И спустя четыре года жизнь столкнула с творческим человеком и талантливым исполнителем Ильей. Он оказался в нашем городе вместе со своей женой, которая, кстати, из Барнаула. Познакомились мы во время его концерта на "Крыше". Чуть позже Илья позвонил моему компаньону Андрею Малыченко и предложил сделать видео для Инстаграм. Мы согласились и через полчаса все вместе строили планы уже о том, как поехать в Горный и снимать там кадры. И вот так по принципу снежного кома завертелась работа", — рассказал Вячеслав Андросов.
Когда команда вернулась в Барнаул, решили использовать для съемок старое здание театра кукол, куда специально для этого привезли пианино.
Ранее стало известно, что новое здание театра кукол "Сказка" должно быть построено в Барнауле к лету 2019 года. При этом в октябре должен был пройти аукцион на установление подрядчика для объекта. Однако он не состоялся.
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