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Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае на 3 и 4 ноября — в регионе ожидается снег и шквалистый ветер.
"В Алтайском крае днем 3 ноября, ночью и в первой половине дня 4 ноября ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду, местами порывы 25-30 метров в секунду, осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег", — сообщает региональный Гидрометцентр.
Также жителей региона предупреждают о гололеде, установлении временного снежного покрова и похолодании.
Отметим, что падение температуры произойдет в Алтайском крае после непродолжительного периода весьма теплой для конца октября — начала ноября погоды.
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