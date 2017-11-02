Фото: ru.delfi.lt
Общественная организация "Победа жизни" предложила полностью запретить рекламу алкоголя, включая безалкогольное пиво, а также поднять минимальную цену на водку до 300 рублей. Об этом пишет RT со ссылкой на направленное премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву письмо.
Общественники подчеркивают, что в последнее десятилетие за счет повышения акцизов и цен на алкогольную продукцию, ограничения его продажи и рекламы сократилась смертность населения (более чем на 430 тысяч смертей в год), а средняя продолжительность жизни увеличилась до 72 лет с 65,5. Данную тенденцию нужно поддерживать, считают в организации.
В связи с этим нужно снять с повестки дня обсуждение законопроекта Минфина, который разрешает дистанционную торговлю алкоголем, поскольку он противоречит утвержденной правительством РФ антиалкогольной политике, говорится в обращении. Если проект Министерства финансов будет реализован, алкоголь станет более доступным, что может привести к заболеваемости и преждевременной смертности населения, повлечь рост числа инвалидов и обострить криминогенную обстановку, подчеркнули общественники.
Издание добавляет, что ранее на законопроект Минфина, предлагающий разрешить интернет-продажу алкоголя, отрицательный отзыв дал Минздрав.
Общественная организация "Победа жизни" занимается пропагандой здорового образа жизни. Активисты организации проводят в образовательных учреждениях страны "уроки трезвости", призывая подростков осознанно подходить к собственному здоровью. Кроме этого, "Победа жизни" ежегодно организует одноимённый фестиваль, где участники соревнуются между собой в спортивных играх.
Комментарии
На детское питание цены поднимите, сразу смертность упадёт
Боярка есть, народ не пропадёт!
Казахстан рядом, там водка по 100 рублей.
2.11.2017 15:58
- гость -
только она вонючая
2.11.2017 16:02
- гость -
Не жри рубцовскую "катанку" и всё будет хорошо. А ещё у казахов "Бонд" компакт по 45 рублей.
Вашу водку и так уже никто не покупает, хотел вчера прикупить на всякий случай, пусть стоит в шкафу, глянул цену - 750 рублей, да ну нафиг.
2.11.2017 16:02
- гость -
только она вонючая
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Ты уверен, что это была водка?
чего это ради общественники ратуют за прибыль частных алкогольных компаний???
кто платит им зряплату???
чего это ради общественники ратуют за прибыль частных алкогольных компаний???
кто платит им зряплату???
Пропаганда здорового образа жизни и передачи о вреде алкоголя в новогодние выходные,
вот это был бы удар по алкоголизму.