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Общественная организация "Победа жизни" предложила полностью запретить рекламу алкоголя, включая безалкогольное пиво, а также поднять минимальную цену на водку до 300 рублей. Об этом пишет RT со ссылкой на направленное премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву письмо.
Общественники подчеркивают, что в последнее десятилетие за счет повышения акцизов и цен на алкогольную продукцию, ограничения его продажи и рекламы сократилась смертность населения (более чем на 430 тысяч смертей в год), а средняя продолжительность жизни увеличилась до 72 лет с 65,5. Данную тенденцию нужно поддерживать, считают в организации.
В связи с этим нужно снять с повестки дня обсуждение законопроекта Минфина, который разрешает дистанционную торговлю алкоголем, поскольку он противоречит утвержденной правительством РФ антиалкогольной политике, говорится в обращении. Если проект Министерства финансов будет реализован, алкоголь станет более доступным, что может привести к заболеваемости и преждевременной смертности населения, повлечь рост числа инвалидов и обострить криминогенную обстановку, подчеркнули общественники.
Издание добавляет, что ранее на законопроект Минфина, предлагающий разрешить интернет-продажу алкоголя, отрицательный отзыв дал Минздрав.
Общественная организация "Победа жизни" занимается пропагандой здорового образа жизни. Активисты организации проводят в образовательных учреждениях страны "уроки трезвости", призывая подростков осознанно подходить к собственному здоровью. Кроме этого, "Победа жизни" ежегодно организует одноимённый фестиваль, где участники соревнуются между собой в спортивных играх.
Комментарии
На детское питание цены поднимите, сразу смертность упадёт
Боярка есть, народ не пропадёт!