Барнаульское отделение партии "Справедливая Россия" переизбрало главу. Вместо депутата Алтайского Заксобрания Александра Николайчика городской ячейкой партии будет руководить депутат гордумы Александр Обидин. Такое решение приняли на партконференции в четверг, 2 ноября.
Александру Обидину через неделю будет 30 лет. В сентябре 2017 года он был избран в Барнаульскую гордуму по списку партии "СР".
Александр Николайчик покинул этот пост со словами: "Пора уступить дорогу молодым и дать возможность развивать партию в Барнауле Александру Обидину".
На выборах в БГД партия показала четвертый результат, самый невысокий из парламентских партий — 12.87%
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