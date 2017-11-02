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Спикер Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко отметил, что все работы по благоустройству дворовых территорий в рамках проекта "Городская среда" в регионе будут выполнены в срок до 30 ноября. Об этом он сообщил в четверг, 2 ноября, при открытии еще одной детской площадки на улице Молодежной.

В 2017 году в рамках программы в 14 муниципалитетах региона благоустраивают 300 дворов, 15 общественных территорий и 11 парков. На эти работы выделено около 592 миллионов рублей с условием софинансирования из регионального бюджета 9% от суммы – 51 млн рублей.

При этом не во всех муниципалитетах работа протекает плавно. Так, тяжелая обстановка наблюдается в Славгороде, Рубцовске и Барнауле, где контракты выиграли подрядчики, которые ранее не имели подобного опыта работы.

"В целом более 70% объектов уже готово. Мы не сомневаемся, что буквально в ближайшее время все элементы этой программы уже закончим. Сделаем анализ проведенной работы, пригласим представителей муниципалитетов. Далеко не везде все гладко прошло. Есть вопросы, что обкатывали программу первый год. Есть вопросы к проектам, подрядным организациям. У нас даже такие элементы проблемные, как наличие строительных материалов. Мы все проанализируем. Есть территории, которые сегодня отстают. Но мы уверены, что в целом программа "Городская среда" будет выполнена в Алтайском крае на 100%", — сказал Александр Романенко.

По его словам, на следующий год ожидается поступление аналогичных объемов финансирования. Уже весной будут заключаться договоры на работы, чтобы подрядные организации успели выполнить все в срок. Если какие-то нарушения уже по поводу построенных объектов будут обнаружены, то подрядчики должны будут весной их устранить на собственные средства.

Кроме того, Александр Романенко сообщил, что недобросовестные подрядчики, которые затянули сроки в этом году, понесут финансовое наказание.

"Прежде всего они себя наказали. Теперь не получат денежные средства в полном объеме. В Барнаул пришла крупная подрядная организация, которая не смогла справиться. Дошло дело до того, что мы были вынуждены идти на грань разрыва договора. К удовлетворению, этого не случилось, и сегодня работы выполняются уже качественно", — добавил Романенко.

Как ранее стало известно, около 3 миллиардов рублей потратят до 2022 года в Алтайском крае на ремонт 4 тысяч 900 дворовых территорий в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".