Фото: sepimages.ru
Чеченский лидер Рамзан Кадыров призвал захоронить Владимира Ленина. Об этом пишет РБК со ссылкой на Telegram-канал главы республики.
Кадыров считает, что "довольно глазеть на труп Ленина". По его мнению, Ленина было необходимо давно похоронить. "Это и разумно, и человечно <...> неправильно, что в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком", — цитирует издание его слова.
При этом подчеркивается, что вопрос о захоронении Ленина должен решать глава РФ Владимир Путин. Кадыров добавил, что решение о захоронении не должно быть выборочным. Он отметил, что предать земле нужно также тело наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого по сей день хранится в петербургском музее.
Издание отмечает, что днем ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Ленин будет похоронен, когда общество "придет к консенсусу по этой теме".
Она добавила, что Ленин на Красной площади является частью истории страны. "Я считаю, что идти напролом, ломать через колено в таких вопросах нельзя. Уверена, когда-то перезахоронение произойдет", — добавила она, подчеркнув, что в РФ живет поколение, для которого Ленин "значит очень многое".
"Эти люди вправе рассчитывать на уважительное отношение к своим убеждениям, идеалам, которые они пронесли через всю свою жизнь. Еще один очаг противостояния стране не нужен", — заявила Матвиенко. В качестве варианта решения данной проблемы она предложила провести референдум и выяснить мнение большинства.
Также сообщается, что в стране не раз поднимался вопрос о целесообразности захоронения Ленина. С инициативой провести его похороны выступали режиссер Марк Захаров, петербургский мэр Анатолий Собчак, мэр Москвы Юрий Лужков, лидер партии "Демократический союз" Валерия Новодворская, режиссер Никита Михалков, члены партии "Союз правых сил" и не только. В РПЦ предлагали вынести тело революционного деятеля из Мавзолея.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что подходить к вопросу о захоронении Ленина необходимо "аккуратно, чтобы не предпринимать никаких шагов, которые разделяли бы наше общество".
Комментарии
Амик, запускай голосование!
Будет любопытно посмотреть на результат
А шо - его кто-то заставляет "глазеть"? Пусть в свою гигантскую кадырмечеть идет, а мавзолей с Лениным оставит нам, грешным. У атеистов тоже должен быть свой объект для поклонения. Почему бы не Ленин?
После того, как народ сам перестанет туда ходить - закрыть мавзолей. А пока народ ходит, значит актуально.
Амик, не надо запускать голосование!
Оно не отобразит реального мнения общества, т.к. не все группы населения читают Амик, поэтому сеять раздор не надо. Нынешняя система в России угнетает больше тех, кто не читает Амик и у них твёрдое убеждение, что в то время, когда идеи Ленина были государственной идеологией им жилось лучше, они понимают, что властьимущие создают такую идеологию, такое законодательство, по которому законно можно грабить народ.
Это же уже существовавший опрос.
Я имел в виду более вариативный вариант, подходящий конкретно под решение о захоронении.
Ну да ладно, пусть так будет
Ну это не кадырову с ксенией собчак и валентиной матвиенко решать.А валерия новодворская и анатолий собчак уже отошли от решения данного вопроса.Да и режиссёрам немного осталось.
Закопать! Однозначно! На столетие большого звездеца, который он устроил. А лучше кремировать, чтобы через несколько лет не пришлось откапывать (а то народ это у нас любит всякие экспертизы проводить, не ровен час и малаховщина до этого доберётся).
Столько мавзолеев по миру. Но всем почему-то не даёт покоя именно ленинский.
Сжечь, зарядить в пушку и выстрелить в сторону Германии, откуда он приехал и на чьи деньги переворот забабахал.
А в это время наш благодетель Кудрин призвал отказаться от национального эгоизма и суверенитета в пользу более развитых финансовых стран. И это при том что 40 баксов от продажи нефти идет в бюджет, а еще 20 ( нефть щас 60 зеленых) мы кладем в СШП.
Госдума , министерства эконом и финанс видимо его поддерживают.
Благодаря ленину в России поднят был национальный вопрос в противовес единой Российской Империи - право наций на самоопределение вплоть до отделения.
В итоге этническая бомба взорвала СССР, в отличие от США, где и негры, и белые, и латины, и китайцы называются америкосами.
А он чего ? Тоже кандидат в президенты ? По Крыму высказался, про Ленина высказался.
Блондинок-кандидаток опрашивают по анкете "Что вы думаете про Крым, Ленина и Сирию" и его следом?
Патриарх Кирилл возьмется за такое дело?
давно пора бы , но хватит ли сил
Вот скажите мне призывы к отказу от суверенитета разве не являются предательством родины ???
Много хочет Кадыров. Получает из бюджета больше денег, чем Алтайский край, в разы. И заткнулся бы с этими деньгами и не кашлял. Любитель скакунов на халяву.