Следствие проверяет информацию о том, где 14-летний барнаульский школьник мог получить травму живота, которая, по всей видимости, стала причиной разрыва селезенки, а впоследствии и смерти.
По словам руководителя СУ СКР по Алтайскому краю Евгения Долгалева, существует вероятность, что ребенок получил травму еще до прихода на урок физкультуры, где ему стало плохо. Добавим, что в этом случае последовавшая нагрузка на организм могла стать катализатором для случившегося. Погибший являлся учеником восьмого класса школы № 55.
ЧП произошло 21 октября, смерть наступила 29-го числа. Название медучреждения, где школьнику оказывалась помощь, в интересах следствия не разглашается. Накануне состоялись похороны подростка. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. В первую очередь следствие проверит действия медиков. Им будет дана правовая оценка.
Комментарии
Ну давайте пару раз в день выдвигать теории по данной теме.
Нет проверенной информации - лучше не писать