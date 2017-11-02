Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Технические тонкости, которыми будет отличаться новая городская елка в Барнауле, раскрыли в администрации города.
Так, у новогодней красавицы, которую специально купили к празднованию наступления 2018 года, будет светящаяся хвоя, а ее внешний вид будет максимально приближен к натуральному.
Высота ели будет, как и у ее предшественницы, 30 метров. Увенчан главный символ Нового года будет восьмиконечной звездой.
Как отметил в эфире программы "На первом плане. Барнаул" зампред городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат, иллюминация ели представляет собой комплект светодиодных нитей и гирлянд с возможностью построения любого графического рисунка и настройки цветового диапазона не менее 16 миллионов цветов.
Ожидается, что новую ель доставят в Барнаул из Москвы уже в ближайшие дни. Напомним, начальная цена контракта на поставку комплекта оборудования для устройства снежного городка в Барнауле и установку ели превышала 12 миллионов рублей.
В этом году главную елку краевой столицы оставят на прежнем месте — на площади Сахарова. Однако в городе серьезно обсуждают вопрос о переносе центральной новогодней площадки на новое место.
Открытие елки на площади Сахарова состоится 29 декабря.
Комментарии
Восьмиконечной....
хм вот это толерантность