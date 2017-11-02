Фото: twitter.com
Жители Москвы начали выстраиваться в очередь за iPhone X за сутки до старта продаж. Так, очередь возле магазина на Тверской улице насчитывает свыше 500 человек, пишет "Лента.ру" со ссылкой на блогера Анатолия Капустина.
Так, в 1:40 (мск) четверга, 2 ноября, он написал, что встал в очередь и оказался 187-м в списке желающих купить новый гаджет компании Apple. Около 11:00, по оценке Капустина, возле магазина стояло свыше полутысячи человек.
Издание напоминает, что продажи iPhone X в РФ стартуют в одно время с другими странами "первой волны", в которую входят также США и Великобритания, а именно в пятницу, 3 ноября, в 8:00 (мск).
Стоимость устройства начинается от 80 тысяч рублей.
Напомним, 27 октября начался предзаказ новейшего устройства от Apple. Тогда россияне раскупили устройства за три минуты. Уже в 10:13 (мск) для всех моделей появился статус "отправка: 2-3 недели", а к 10:20 — "отправка: 4-5 недель".
Комментарии
сказочные...
Ни когда непойму.
shut up and take my money )
Осенняя шизофрения во всей красе...
Эх... Мне бы 80 штук.. Я бы тогда... купил все что угодно, но не айфон))
Надеюсь там пацанчики реальные всех запомнили, а многих и просто подождут
Остается только порадоваться за москвичей. В Барнауле очередь бы была в 100 раз меньше.