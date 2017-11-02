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Следователи возбудили уголовное дело после сожжения мужчины в столичном отделе полиции. В совершении преступления подозревают сотрудников ОМВД Пресненского района Москвы, пишет Life со ссылкой на Telegram-канал Mash.
ЧП произошло ещё в апреле 2016 года, но известно о нем стало всего несколько дней назад.
Отмечается, что заживо сожженного в полицейском отделе мужчину задержали за мелкое правонарушение. Его посадили в спецприемник при отделе, а затем около 00:00 матрац, на котором он спал, вдруг вспыхнул. Мужчина получил тяжелые ожоги и скончался, не приходя в сознание, в Боткинской больнице. Сначала в отношении стражей порядка возбудили дело по статье "Халатность".
Но после изучения записей с камер видеонаблюдения сотрудники СКР пришли к выводу, что пожар не мог разгореться из-за непотушенного бычка или короткого замыкания, поскольку вся проводка находилась далеко от очага возгорания. Экспертиза доказала, что матрац специально подожгли, причем не задержанный, а постороннее лицо, которое применило средство для розжига.
Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
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