Фото: правительство Алтайского края
Губернатор Алтайского края Александр Карлин поблагодарил актера Андрея Мерзликина за поддержку высоких духовно-нравственных ориентиров развития России, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава региона, в частности, направил телеграмму на имя Андрея Мерзликина, в которой сердечно поблагодарил актера за яркое и содержательное выступление на XXI Всемирном русском народном соборе.
"Ваше обращение к творчеству и личности Василия Макаровича Шукшина на крупнейшем церковно-общественном форуме, определяющем духовно-нравственные ориентиры развития России, глубоко символично и знаково. Совершенно согласен с Вами в том, что именно сегодня особую актуальность обретают шукшинские призывы не забывать о душе, совести, человечности, трудолюбии. Именно сегодня многогранное творческое наследие нашего земляка является бесценным образцом моральной ответственности перед предками, беззаветной любви к малой родине, к матери-России", — отметил Александр Карлин в обращении к Андрею Мерзликину.
Губернатор выразил признательность от имени всех своих земляков, жителей Алтайского края за бережное, вдумчивое и неравнодушное отношение к творчеству Василия Шукшина. Известно, что актер выступил в рамках Шукшинских чтений два года назад со спектаклем "Человек земли" о творчестве нашего земляка.
Отметим, что Андрей Мерзликин — один из самых ярких российских театральных и киноактеров. Известен по картинам "Русский след", "Брестская крепость", "Бумер", "Родина", Охота на пиранью", "Качели", "Россия 88" и другим.
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