Фото: tengrinews.kz
Пятница, 3 ноября, в Алтайском крае пройдет под знаком нестабильной погоды, переходящей в шторм.
Напомним, на 3 и 4 ноября алтайским ЦГМС в регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидающимся снегом, шквалистым ветром и гололедом.
При этом в большинстве районов прогнозируют дождь. Местами ожидается температура до +14 градусов.
Ветер будет юго-западный, 12-17 метров в секунду, местами порывы до 22-27 метров.
В Барнауле прогнозируется дождь. Днем в краевой столице +10...+12 градусов. Ветер до 22 метров в секунду.
Комментарии