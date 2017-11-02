2 ноября ежегодно отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Он учрежден в 2013 году резолюцией Генассамблеи ООН с целью привлечения внимания к ситуации, ограничивающей возможности журналистов выполнять свою работу и подрывающей право общества на получение достоверной информации.
Дата выбрана в память о двух французских журналистах, которые по заданию редакции освещали ход вооруженного конфликта в Мали. Они были похищены и убиты боевиками 2 ноября 2013 года. К слову, в России есть отдельная памятная дата, схожая по смыслу. 15 декабря в нашей стране отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.
За последнее десятилетие было убито более 800 журналистов. Так, в 2012 году, по данным ЮНЕСКО, погибли 124 сотрудника СМИ, в 2014-м – 98, а в 2015 году – 115 журналистов. Только на Украине, начиная с 2014 года, погибли 17 сотрудников СМИ, среди которых российские журналисты Антон Волошин, Игорь Корнелюк, Андрей Стенин, Анатолий Клян, итальянский фотокорреспондент Андреа Рокелли и др. ИА "Амител" пообщалось с известными алтайскими журналистами на предмет того, как они относятся к Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против СМИ. Забегая вперед, отметим, что далеко не все опрошенные считают появление 2 ноября в международном календаре ООН насущной необходимостью.
В частности, ведущий программы "Ваша партия" на канале "Катунь-24" Артем Кудинов заявил, что к памятной дате относится индифферентно. "Более того, полагаю, что любое преступление не должно оставаться безнаказанным. И здесь никаких привилегий у журналистов быть не должно. Считаю, что это событие неактуально для России, в отличие от многих других животрепещущих и нерешенных проблем журналистского цеха страны, одна из ключевых среди которых — отсутствие сплоченного и солидарного журналистского сообщества, осознающего и готового защищать свои корпоративные интересы", — рассказал порталу Amic.ru г-н Кудинов.
Отчасти схожую позицию высказал обозреватель "Российской газеты" Сергей Зюзин. Появление даты 2 ноября он считает бессмысленной. "Несмотря на все усилия ООН, безнаказанность за подобные преступления была, есть и останется. Это оборотная сторона нашей профессии. Мне в этом плане куда ближе Международный день солидарности журналистов (отмечается 8 сентября — прим. ред. Amic.ru). В этой связи хочется сказать другое — я смотрю на многих коллег, которые благодаря позиции работодателя начинают считать всех вокруг соперниками и конкурентами. Мне очень грустно становится из-за этого. Надо понимать, что у нас разные читатели, мы существуем в разных форматах и занимаем свою определенную нишу", — поделился своим видением г-н Зюзин.
Ведущая программы "Вести-Алтай" Ирина Прокофьева отметила, что впервые слышит о такой дате. "Считаю, что такой день очень нужен, в том числе и в нашей стране. Особенно это актуально для тех журналистов, кто говорит не в унисон с властью, а ведь есть еще и те, кто работает в горячих точках. Зачастую их никто не может защитить — ни государство, ни военные. В этой связи я не очень представляю, что мы, общество, можем сделать, чтобы уберечь прессу в тех же горячих точках. Для разных отморозков, которым законы не писаны, им все равно — есть такой день или нет. Сознательное общество и так понимает, что журналистов трогать нельзя, они просто рассказывают факты и не виноваты, что у них такая работа.
Председатель Союза журналистов Алтайского края Раиса Голованева оказалась наиболее подкованной из всех, сразу сообщив в разговоре с корреспондентом Amic.ru, что давно знает о 2 ноября. "Я читала об установлении этой даты на сайте Союза журналистов России. Считаю ее появление очень своевременным шагом. Ведь сколько у нас гибнет журналистов — в том числе и в результате покушений. В СЖР есть целая стена, посвященная погибшим коллегам в связи с их профессиональной деятельностью. Кроме того, мы вспоминаем всех журналистов 8 сентября. К счастью, в Алтайском крае, в отличие от Центральной России, таких случаев нет, однако только в текущем году от нас ушло пять человек. Все они скончались по естественным причинам, в силу возраста", — прокомментировала глава Алтайского СЖ.
Начальник департамента по информационной политике губернатора и правительства Алтайского края Андрей Ляпунов обратил внимание на то, что ООН призывает не только бороться с безнаказанностью преступлений, направленных против СМИ, но и на сам факт того, что таких случаев по-прежнему хватает. "Понятно, что профессия эта очень сложная и тяжелая — на это, безусловно, надо обращать внимание. Такая дата в календаре должна быть зафиксирована. Конечно, все погибшие остаются в памяти коллег и родственников, но и закрепление в таких формальных документах тоже важно. А что касается памятных дат, связанных с журналистикой, то для более старшего поколения, работающего в СМИ, до сих пор очень значимо 5 мая — День советской печати. При этом не умаляю и 13 января — День российской печати", — заявил г-н Ляпунов.
Только каждое десятое преступление, совершенное в отношении работников СМИ, завершилось вынесением приговора.
Комментарии
А в 2014 году украинскими нацбатовцами были похищены,избиты,отвезены в неизвестном направлении и посажены в яму два российских журналиста Марат Сайченко и Олег Сидякин.Дружный журналистский коллектив "эха москвы" приняли в их судьбе живое участие,опубликовав на своём сайте фейковые "военные действия" этих журналистов "против украинской армии".Нелёгкий труд этого дружного российского коллектива на благо страны до сих пор оплачивается государством..
Лгать не надо. Государство не оплачивает деятельность ЭХА, в федеральном бюджете нет такой строки, а вот Первый канал и ВГТРК имеют строку в миллиарды!!!