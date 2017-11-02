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Нет безнаказанности: алтайские журналисты подискутировали о памятной дате

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов отмечается пятый год подряд 2 ноября

Фото: planetasmi.ru

2 ноября ежегодно отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Он учрежден в 2013 году резолюцией Генассамблеи ООН с целью привлечения внимания к ситуации, ограничивающей возможности журналистов выполнять свою работу и подрывающей право общества на получение достоверной информации.

Дата выбрана в память о двух французских журналистах, которые по заданию редакции освещали ход вооруженного конфликта в Мали. Они были похищены и убиты боевиками 2 ноября 2013 года. К слову, в России есть отдельная памятная дата, схожая по смыслу. 15 декабря в нашей стране отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

За последнее десятилетие было убито более 800 журналистов. Так, в 2012 году, по данным ЮНЕСКО, погибли 124 сотрудника СМИ, в 2014-м – 98, а в 2015 году – 115 журналистов. Только на Украине, начиная с 2014 года, погибли 17 сотрудников СМИ, среди которых российские журналисты Антон Волошин, Игорь Корнелюк, Андрей Стенин, Анатолий Клян, итальянский фотокорреспондент Андреа Рокелли и др. ИА "Амител" пообщалось с известными алтайскими журналистами на предмет того, как они относятся к Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против СМИ. Забегая вперед, отметим, что далеко не все опрошенные считают появление 2 ноября в международном календаре ООН насущной необходимостью.

В частности, ведущий программы "Ваша партия" на канале "Катунь-24" Артем Кудинов заявил, что к памятной дате относится индифферентно. "Более того, полагаю, что любое преступление не должно оставаться безнаказанным. И здесь никаких привилегий у журналистов быть не должно. Считаю, что это событие неактуально для России, в отличие от многих других животрепещущих и нерешенных проблем журналистского цеха страны, одна из ключевых среди которых — отсутствие сплоченного и солидарного журналистского сообщества, осознающего и готового защищать свои корпоративные интересы", — рассказал порталу Amic.ru г-н Кудинов.

Отчасти схожую позицию высказал обозреватель "Российской газеты" Сергей Зюзин. Появление даты 2 ноября он считает бессмысленной. "Несмотря на все усилия ООН, безнаказанность за подобные преступления была, есть и останется. Это оборотная сторона нашей профессии. Мне в этом плане куда ближе Международный день солидарности журналистов (отмечается 8 сентября — прим. ред. Amic.ru). В этой связи хочется сказать другое — я смотрю на многих коллег, которые благодаря позиции работодателя начинают считать всех вокруг соперниками и конкурентами. Мне очень грустно становится из-за этого. Надо понимать, что у нас разные читатели, мы существуем в разных форматах и занимаем свою определенную нишу", — поделился своим видением г-н Зюзин.

Ведущая программы "Вести-Алтай" Ирина Прокофьева отметила, что впервые слышит о такой дате. "Считаю, что такой день очень нужен, в том числе и в нашей стране. Особенно это актуально для тех журналистов, кто говорит не в унисон с властью, а ведь есть еще и те, кто работает в горячих точках. Зачастую их никто не может защитить — ни государство, ни военные. В этой связи я не очень представляю, что мы, общество, можем сделать, чтобы уберечь прессу в тех же горячих точках. Для разных отморозков, которым законы не писаны, им все равно — есть такой день или нет. Сознательное общество и так понимает, что журналистов трогать нельзя, они просто рассказывают факты и не виноваты, что у них такая работа.

Председатель Союза журналистов Алтайского края Раиса Голованева оказалась наиболее подкованной из всех, сразу сообщив в разговоре с корреспондентом Amic.ru, что давно знает о 2 ноября. "Я читала об установлении этой даты на сайте Союза журналистов России. Считаю ее появление очень своевременным шагом. Ведь сколько у нас гибнет журналистов — в том числе и в результате покушений. В СЖР есть целая стена, посвященная погибшим коллегам в связи с их профессиональной деятельностью. Кроме того, мы вспоминаем всех журналистов 8 сентября. К счастью, в Алтайском крае, в отличие от Центральной России, таких случаев нет, однако только в текущем году от нас ушло пять человек. Все они скончались по естественным причинам, в силу возраста", — прокомментировала глава Алтайского СЖ.

Начальник департамента по информационной политике губернатора и правительства Алтайского края Андрей Ляпунов обратил внимание на то, что ООН призывает не только бороться с безнаказанностью преступлений, направленных против СМИ, но и на сам факт того, что таких случаев по-прежнему хватает. "Понятно, что профессия эта очень сложная и тяжелая — на это, безусловно, надо обращать внимание. Такая дата в календаре должна быть зафиксирована. Конечно, все погибшие остаются в памяти коллег и родственников, но и закрепление в таких формальных документах тоже важно. А что касается памятных дат, связанных с журналистикой, то для более старшего поколения, работающего в СМИ, до сих пор очень значимо 5 мая — День советской печати. При этом не умаляю и 13 января — День российской печати", — заявил г-н Ляпунов.

Только каждое десятое преступление, совершенное в отношении работников СМИ, завершилось вынесением приговора.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

2.11.2017 18:46
- гость -

А в 2014 году украинскими нацбатовцами были похищены,избиты,отвезены в неизвестном направлении и посажены в яму два российских журналиста Марат Сайченко и Олег Сидякин.Дружный журналистский коллектив "эха москвы" приняли в их судьбе живое участие,опубликовав на своём сайте фейковые "военные действия" этих журналистов "против украинской армии".Нелёгкий труд этого дружного российского коллектива на благо страны до сих пор оплачивается государством..

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2.11.2017 19:12
- гость -

Лгать не надо. Государство не оплачивает деятельность ЭХА, в федеральном бюджете нет такой строки, а вот Первый канал и ВГТРК имеют строку в миллиарды!!!

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