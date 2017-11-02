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Табачные компании попросили правительство провести дополнительное обсуждение антитабачной концепции ("Концепция осуществления госполитики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу"), которая была разработана Минздравом и уже внесена на согласование в кабмин. Об этом пишет РБК, ссылаясь на направленное премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву письмо.
Отмечается, что авторами письма стали ассоциация "Табакпром" и Совет по вопросам развития табачной продукции. Они не согласны со многими предложениями концепции Министерства здравоохранения, в том числе с требованием относить данные о составе табачных изделий к сведениям, которые не могут составлять коммерческую тайну. Информация о своеобразии ингредиентов и их сочетании "охраняется законодательством на национальном, европейском и международном уровне", подчеркивают табачники. Сейчас им нужно предоставлять в министерство отчет об ингредиентах, и вскоре в целях исполнения техрегламента Таможенного союза будет утверждена форма отчета о составе всех реализованных за год табачных изделиях и выделяемых ими веществах, говорится в письме. "Поэтому дополнительные требования к раскрытию данных об ингредиентах представляются чрезмерными", — отмечают участники рынка.
Кроме этого, производители табака выступают против запрета на использование ингредиентов со вкусами пищевых продуктов в том виде, как это определяет Минздрав. В концепции министерства говорится, что производители "пропитывают фильтры сигарет сиропом, что увеличивает их привлекательность для детей и подростков, впервые пробующих курить". Участники рынка в письме отмечают, что понятие "привлекательность" субъективно и не может быть четким критерием для установления норм регулирования продукции, включая запрет на использование ингредиентов.
Также табачники обращают внимание кабмина на то, что предложение о размещении предупреждений о вреде сигарет на обертке фильтра и сигаретной бумаге сложно технически и не имеет мировых аналогов, а предложение о запрете на оборот некурительных табачных изделий считают избыточным из-за недоказанности их вреда для здоровья.
Издание напоминает, что концепция осуществления госполитики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы была внесена в правительство в середине октября текущего года. Однако в кабмин документ поступил с обширной таблицей разногласий, отмечают источники.
Из 14 ознакомившихся с документом ведомств Минобразования, Минюст и МВД согласовали концепцию с замечаниями, одобрили документ лишь Роспотребнадзор, ФНС, ФТС и Росстат. Ряд ключевых министерств, включая Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Минсельхоз, Минкультуры, Минкомсвязи и ФАС, проект не поддержали и направили в Минздрав свои возражения.
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