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Вопрос захоронения тела Владимира Ленина не стоит на повестке дня в Кремле. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Мы знаем, что высказываются разные точки зрения, общественно достаточно резонансная тема, тем не менее она не является темой повестки дня кремлевской администрации", — цитирует агентство его ответ.
Напомним, ранее чеченский лидер Рамзан Кадыров призвал захоронить Ленина, отметив, что "довольно глазеть на его труп". Он отметил, что похороны Ленина — это разумный и человеческий ход.
Также Кадыров отметил, что данное решение должен принять глава РФ Владимир Путин. Кроме этого, отметил глава Чечни, необходимо предать земле наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, чья голова находится в петербургском музее.
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