Телеведущая Ксения Собчак будет вести телепередачу "Можем повторить" на телеканале "Пятница", сообщили в пресс-службе канала. По сюжету передачи Ксения с соведущим Антоном Красовским будет путешествовать во времени.
Ведущие попробуют пережить различные вехи российской истории. "Собчак постарается пережить революцию, не потерять голову на рейве лихих девяностых и узнает, за что таких, как она, секли на конюшне во времена Ивана Грозного", — отметили в пресс-службе.
Также они побывают на роскошных балах, поучаствуют в дуэлях и на себе узнают, что "ели, пили, как жили и развлекались наши великие предки".
Ранее Ксения опубликовала снимки со съемок проекта в своем Instagram
Настало и мое время просить вашу помощь: мы снимаем новую невероятную программу для одного телеканала и поэтому частенько надеваем на себя всякие костюмы из других эпох. Никаких деталей пока рассказать не могу) Кроме одного: это будет бомба. И вот наконец-то мы отправляемся в лихие 90-ые и хотим воссоздать настоящий рейв. Поэтому я приглашаю вас поработать вместе со мной на одной площадке! Для этого нужно написать письмо на почту 90vipusk@gmail.com, нацепить на себя шмотки из 90ых, сделать прически и макияж "как тогда" и приехать 26 сентября в указанное место в центре Москвы. В письме обязательно (!!!) пришлите фоточку себя в этом костюме. Сразу предупрежу, что нужны люди 18+. А всю остальную инфу вы получите по почте) Очень буду вас ждать!
Комментарии
Таких как она на конюшне не секли, а плроли!
Один приводит десятерых. "Единая Россия" займется сетевым маркетингом на выборах.