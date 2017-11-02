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Ксения Собчак будет путешествовать во времени на канале "Пятница"

, ИА "Амител"
Ранее она заявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента РФ

Фото: abakan-gazeta.ru

Телеведущая Ксения Собчак будет вести телепередачу "Можем повторить" на телеканале "Пятница", сообщили в пресс-службе канала. По сюжету передачи Ксения с соведущим Антоном Красовским будет путешествовать во времени.

Ведущие попробуют пережить различные вехи российской истории. "Собчак постарается пережить революцию, не потерять голову на рейве лихих девяностых и узнает, за что таких, как она, секли на конюшне во времена Ивана Грозного", — отметили в пресс-службе.

Также они побывают на роскошных балах, поучаствуют в дуэлях и на себе узнают, что "ели, пили, как жили и развлекались наши великие предки". 

Ранее Ксения опубликовала снимки со съемок проекта в своем Instagram

 

Модная Мода ! Все не из @tsum_moscow ,но выгляжу невероятно трендово:))) #приветдевяностые

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

 

Настало и мое время просить вашу помощь: мы снимаем новую невероятную программу для одного телеканала и поэтому частенько надеваем на себя всякие костюмы из других эпох. Никаких деталей пока рассказать не могу) Кроме одного: это будет бомба. И вот наконец-то мы отправляемся в лихие 90-ые и хотим воссоздать настоящий рейв. Поэтому я приглашаю вас поработать вместе со мной на одной площадке! Для этого нужно написать письмо на почту 90vipusk@gmail.com, нацепить на себя шмотки из 90ых, сделать прически и макияж "как тогда" и приехать 26 сентября в указанное место в центре Москвы. В письме обязательно (!!!) пришлите фоточку себя в этом костюме. Сразу предупрежу, что нужны люди 18+. А всю остальную инфу вы получите по почте) Очень буду вас ждать!

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

2.11.2017 20:20
- гость -

Таких как она на конюшне не секли, а плроли!

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2.11.2017 20:57
- гость -

Один приводит десятерых. "Единая Россия" займется сетевым маркетингом на выборах.

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