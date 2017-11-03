"Случайным человеком в политике себя не считаю, в моей профессиональной деятельности всё к тому шло", — так прокомментировал неожиданное получение мандата депутата Госдумы от Алтайского края 34-летний Олег Быков на встрече с журналистами в четверг, 2 ноября. А получил он мандат в ГД от "Единой России" менее месяца назад, через год после выборов.
"У меня эмоции (по поводу получения мандата — прим.ред.) — чувство глубокой ответственности и серьезности (…). Всё связано: я не пел и не танцевал, а потом пошел в политику. Я изначально занимался этой профессиональной деятельностью", — ответил на вопросы журналистов Олег Быков.
Получение мандата депутат воспринимает не как аванс или удачу, и даже не как "заслуженное обстоятельство", а как "элементарную необходимость осуществлять работу".
"Сложно это назвать удачей или случайностью. Если посмотреть, что человек делает, делал и к чему он шел... Для меня было не важно, когда это случится. Я для себя поставил профессиональную цель — работать на достижение результата. И никуда не ушло желание с использованием соответствующего уровня возможностей оказывать необходимое содействие в развитии Алтайского края", — сказал журналистам Быков.
Олег Быков имеет высшее юридическое образование, работал в прокуратуре, в торгово-промышленной палате, Алтайском краевом Заксобрании, является председателем краевого отделения Молодежного союза юристов РФ.
Но в целом об опыте работы и профессиональной деятельности, которая и "привела его в Госдуму", сказал лишь общими словами: занимался практической деятельностью правового характера, общественной деятельностью, правовыми правозащитными проектами и давно интересовался политикой.
На вопрос, какие именно проблемы жителей региона он намерен решать, Олег Быков ответил, обозначив общие направления: здравоохранение, образование, ЖКХ, АПК, развитие общественного контроля, законодательных норм и правоприменения.
Официальное место работы, которое значилось в данных Олега Быкова на момент участия в выборах 2016 года, — заместитель директора по правовым вопросам Алтайского экспертно-правового центра.
В региональной политике Олег Быков — малоизвестный человек.
Олег Быков стал десятым депутатом Алтайского края в ГД и восьмым от алтайской "Единой России". На выборах в сентябре 2016 года он шел под номером 12 в территориальной группе партии (Алтайский край, Республика Алтай, Кемеровская область, Томская область). В партсписок попал по итогам праймериз, не на проходное место. И тогда мандат не получил. Однако из-за скоропостижной смерти депутата от Томска Ирины Евтушенко у партии освободился один мандат. Так очередь дошла до Олега Быкова.
Читайте также: Скончалась депутат Госдумы Ирина Евтушенко
Комментарии
Ну не было такого никогда и вот опять! Разве эти будут снижать тарифы ЖКХ, выступать против уничтожения (оптимизации) медицины, содействовать созданию независимых профсоюзов, отстаивающих права народа... Вопросы впрочем риторические - конечно будут, ибо патриоты и скрепоносцы!
"Ни петь, ни свистеть?"