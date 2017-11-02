Представитель президента Украины по Крыму Борис Бабин заявил, что власти Украины решили завалить Москву исками в суды и международные организации, чтобы Россия была вынуждена все больше платить за вхождение полуострова в ее состав, пишет LIFE.
"Каждая резолюция, каждое решение суда облегчает мировому сообществу введение новых санкций против России. Сейчас Киеву нужно прежде всего фиксировать невыполнение Россией требований по меджлису и образованию на украинском", — отметил Бабин.
По его словам, перед Петром Порошенко сейчас стоит задача "сделать полуостров максимально токсичным" для России.
Комментарии
А когда в детстве, во времена социалистического интернационализма и всеобщего братства, рассказывали анекдоты о том, что основная национальная черта бывших братьев - сделать гадость соседу и радоваться этому, мы не верили.А вот сейчас у них самое большое достижение не улучшение жизни своего народа, а усиление санкций против России.
Поглядим-посмотрим.