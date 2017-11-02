Представитель президента Украины по Крыму Борис Бабин заявил, что власти Украины решили завалить Москву исками в суды и международные организации, чтобы Россия была вынуждена все больше платить за вхождение полуострова в ее состав, пишет LIFE.
"Каждая резолюция, каждое решение суда облегчает мировому сообществу введение новых санкций против России. Сейчас Киеву нужно прежде всего фиксировать невыполнение Россией требований по меджлису и образованию на украинском", — отметил Бабин.
По его словам, перед Петром Порошенко сейчас стоит задача "сделать полуостров максимально токсичным" для России.
Комментарии