Пятница, 3 Ноябрь, 07:50

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Надо ли закрывать мавзолей для посетителей в день 100-летия Октябрьской революции 1917 года?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,09
€ 67,68
404537
6°
Обь
99см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Amic.ru 18 летОсенние каникулы-2017Народный знак качества-2017
Новости

Никакого строительства домов: что будет в обновленном парке "Изумрудный"

, ИА "Амител"
Сити-менеджеру краевой столицы Сергею Дугину рассказали о перспективах развития зеленой зоны
Фото: Андрей Чурилов/barnaul.org
 
Сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин побывал накануне в парке "Изумрудный" и ознакомился с планами развития этой зеленой зоны, так любимой горожанами, но находящейся в весьма удручающем состоянии. 
 
Во-первых, как сообщает пресс-центр мэрии, в ходе визита главы городской администрации в парк было неоднократно подчеркнуто, что никакого жилищного строительства здесь осуществляться не будет. 
 
"В "Изумрудном" проведены подготовительные работы для дальнейшего обустройства. Нам интересно мнение представителей архитектурного сообщества, общественной палаты. Все вместе мы должны решить, как сделать парк максимально привлекательным", — отметил сити-менеджер, который посетил парк вместе с известными архитекторами, также высказавшимися по поводу развития данной территории. 
 
Говоря о проекте возрождения парка, директор ООО АКБ "Инновация" Евгений Копылков подчеркнул: "Никакого жилищного строительства в парке не планируется". По его словам, в "Изумрудном" планируется продлить аллею, организовать место для проведения праздничных мероприятий с установкой новогодней елки, создать детский городок, спортивные площадки.
 
"Будет аллея для спокойного отдыха с фонтаном, красивым уголком для фотографирования. Нужна сценическая площадка для организации концертов, в том числе барнаульских музыкантов. Пруд будет сохранен. Для удобства горожан будет организована парковка для автомобилей, кафе", — добавил Евгений Копылков. 
 
Архитектор Петр Анисифоров указал на необходимость того, чтобы парк был привлекателен для горожан всех возрастов. 
 
Его коллега Александр Деринг подчеркнул, что необходимо учитывать исторический характер многих уголков "Изумрудного". 
 
Председатель Общественной палаты Барнаула Владимир Лопаткин, в свою очередь, заметил: "Мы убедились, что все планы реновации парка нацелены на отдых, что никакого жилищного строительства не планируется. Успокоим барнаульцев, которые задают вопросы о дальнейшей судьбе парка". 
 
Напомним, что недавно проведенные в парке рубки деревьев не на шутку встревожили горожан. В краевой столице начали активно говорить о том, что "Изумрудный" отдадут под застройку. Впрочем, эти предположения были опровергнуты. 
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя


Архив новостей
< ноябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
07:34
Бабочки, змеи и пауки: экзовыставка открылась в Барнауле 0
07:21
Никакого строительства домов: что будет в обновленном парке "Изумрудный" 0
07:03
Трехуровневый таунхаус с сауной продают в Барнауле за 17 млн рублей 0
06:47
"В харизме надо родиться": 25 афоризмов от Виктора Черномырдина 22
06:31
Что такое невозвратный билет и можно ли за него вернуть деньги 0
06:17
От +14 градусов к снегу: Алтайский край погружается в период шторма 0
06:01
Рабочий поселок, вросший в город: фотопрогулка по Новосиликатному 0
05:35
Неплательщикам алиментов помогут найти работу 0
04:58
Полицейские в Татарстане запытали молодого человека до самоубийства 0
03:01
Именами святых назвала свои самолеты иркутская авиакомпания "ИрАэро" 0
02:01
"Putin’s team": Александр Овечкин создает движение в поддержку Путина 5
01:01
Василий Уткин упал со стула в прямом эфире 0
00:39
Володин стал главным в Думе по борьбе с коррупцией 0
23:37
Бастрыкин предложил наказывать за невыплату зарплаты четырьмя годами тюрьмы 0
23:17
Несвятые мощи Ленина: Поклонская поддержала предложение Кадырова 4
23:01
Полиция Якутии ищет учителя физики, влюбившегося в своего ученика 0
22:47
Ученые обнаружили в пирамиде Хеопса таинственную полость размером с самолет 0
22:27
Собчак ответила Кадырову на предложение захоронить тело Ленина 4
22:10
Нагиев раскрыл происхождение образа физрука Фомы 0
21:45
"За конкретную работу": Путин пообещал госнаграды отставным губернаторам 0
21:26
Красноярского бизнесмена похитили и сожгли в лесу 0
21:07
Депутаты предлагают вернуть родителям право на отпуск в удобное время 0
20:49
Россияне рассказали, какой доход можно считать порогом бедности 3
20:21
Власти Украины придумали новый способ вредить России из-за Крыма 3
20:01
Ксения Собчак будет путешествовать во времени на канале "Пятница" 2
19:46
Новосибирца осудили за убийство приятеля ножницами из ревности 1
19:23
Учительница в Смоленске заклеила рот второкласснику за разговоры 0
19:08
Коротко о главном: конец эпохи дерева, новая елка и громкие уголовные дела
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 2 ноября
18:48
Песков прокомментировал предложение Кадырова перестать "глазеть на Ленина" 6
18:24
Производители табака попросили Медведева оставить в тайне состав сигарет 13
18:03
Прощание со старейшим алтайским артистом Самохваловым прошло в Барнауле 0
17:57
Александр Карлин похвалил звезду "Бумера" за моральные качества и Шукшина 1
17:41
Нет безнаказанности: алтайские журналисты подискутировали о памятной дате 6
17:35
Барнаульская студентка отправится на обязательные работы за кражу в баре 3
17:23
СМИ: СКР возбудил дело после сожжения мужчины в московском отделе полиции 3
17:14
ОНФ: "Почта России" навязывает страховку при оплате коммуналки и переводах 4
17:02
Погибший барнаульский школьник мог получить травму еще до урока физкультуры 4
16:51
Алтайский пловец Андрей Гречин официально закончил спортивную карьеру 1
16:40
Москвичи выстроились в очередь за iPhone X за день до старта продаж 9
16:34
Стали известны удивительные особенности новой городской елки в Барнауле 7
16:23
"Не все гладко": спикер АКЗС рассказал про ремонт дворов в Алтайском крае 1
16:14
Кадыров призвал перестать "глазеть на труп Ленина" 28
16:03
Барнаульских справедливороссов возглавил 30-летний депутат 0
15:48
Автомобиль BMW загорелся в Барнауле 0
15:33
Росавиация отозвала у "Победы" пять допусков на полеты за границу 0
15:24
Участники шоу "Голос" сняли клип в заброшенном театре "Сказка" в Барнауле 1
15:12
Общественники предлагают запретить рекламу алкоголя и поднять цену на водку 11
15:01
Снег и шквалистый ветер: в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение 0
14:56
Что такое брачный контракт и зачем он нужен 5
14:43
Холодильник, телевизор и акции экс-депутата АКЗС Юрия Титова ушли с молотка 1

© ИА «Амител», 1999 — 2017
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.