Результаты масштабного интернет-опроса, проведенного Общественной палатой, говорят о том, что большинство россиян считают порогом бедности доход в 20 тысяч рублей в месяц, сообщает РИА "Новости".
"По ощущениям респондентов, порог бедности — 20 тысяч рублей, после которого люди чувствуют, что это все, предел", — рассказала глава комиссии ОП по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов, ректор РГСУ Наталья Починок.
Она добавила, что ВЦИОМ называет несколько иную цифру: по его данным, черта бедности для россиян — это 15 тысяч рублей.
Согласно недавнему исследованию Фонда общественного мнения, в качестве суммы, которая позволила бы иметь все, о чем мечтаешь, россияне чаще всего называли 50 тысяч рублей, а для того чтобы считаться богатым, по их мнению, достаточно 100 тысяч рублей в месяц.
Комментарии
Средняя зарплата в крае - уже порог бедности, но основная масса населения и её не получает.
На одного человека или на семью из 5 человек ?
Что же это за мечты за 50 тыров...