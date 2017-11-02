Депутаты предлагают вернуть родителям право на отпуск в удобное время

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение законопроект согласно которому, родители, воспитывающие двух и более детей до 14 лет, должны получить право на ежегодный уход в оплачиваемый отпуск в удобное для них время, пишет "Парламентская газета".
Авторы инициативы в пояснительной записке к документу отмечают, что похожая норма вплоть до начала текущего года существовала в законодательстве.
"Право выбирать время отпуска у родителей, в частности, многодетных мам, было с 1981 года и до недавнего времени", — отметил Сергей Миронов.
Как отмечается, внесение изменений в статью 262.1 Трудового кодекса станет одной из мер, направленных на реализацию "майских" указов Президента России, предусматривающих, среди прочих мер, повышение к 2018 году коэффициента рождаемости до 1,753 и ожидаемой продолжительности жизни в стране до 74 лет.
Указанные цели, по словам авторов инициативы, не могут быть достигнуты ужесточением правового положения и отмены льгот, предусмотренных в отношении родителей, имеющих двух и более детей.
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