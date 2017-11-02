Ученые обнаружили гигантскую полость в пирамиде Хеопса с помощью мюонного сканирования, сообщает "Газета.RU" со ссылкой на журнал Nature.
Помещение находится над Большой галереей. Протяженность обнаруженной камеры составляет 30 метров. Предназначение помещения пока неизвестно, но его размер указывает на то, что оно явно играло значительную роль в гробнице фараона.
Сканирование было частью проекта ScanPyramids, запущенного в октябре 2015 года. Целью ученых было обнаружить помещения внутри пирамид Хеопса и Хефрена в Гизе, а также Ломаной и Розовой пирамиды в Дахшуре. В проекте используется инфракрасная термография, мюонная радиография и 3D-реконструкция.
Ранее исследователи обнаружили в пирамиде Хеопса еще две неизвестные пустоты.
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