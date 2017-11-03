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Студенты-архитекторы Барнаула участвуют в конкурсе проектов

, ИА "Амител"
Лучшие работы конкурса от "Хризотиловой ассоциации" будут воплощены в жизнь

В России стартовал очередной этап конкурса на создание лучшего проекта малых архитектурных форм, организованного "Хризотиловой ассоциацией". В преддверии этого события в нескольких городах страны, в том числе и Барнауле, прошла вводная лекция для его потенциальных участников — студентов архитектурных и строительных специальностей вузов и ссузов.

Лекции о хризотиле и изделиях из него посетили студенты из Перми, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Тюмени, Санкт-Петербурга и других городов. Цель проведения подобных встреч – прояснение роли хризотилцемента в промышленности России, снятие негативных установок, вызванных активной антиасбестовой кампанией, а также помощь студентам в выборе материалов для конкурсных проектов.

Все лекции о хризотилцементе и изделиях из него читают люди, непосредственно работающие в этой сфере, руководители предприятий, топ-менеджеры и директора "Хризотиловой ассоциации". В рассказе от первых лиц лекция приобретает множество уникальных деталей, известных лекторам в силу их практического опыта.

31 октября в Алтайском государственном техническом университете и в Барнаульском строительном колледже также прошли лекции на тему хризотилцемента. Директор по маркетингу и продажам красноярского комбината "Волна" Алена Виноградова рассказала студентам ключевые моменты из истории хризотила и хризотилцементной промышленности, продемонстрировала современные образцы изделий, в том числе окрашенные элементы, и очень подробно остановилась на конкурсе малых архитектурных форм. В конечном итоге студенты в большинстве своем пришли на лекцию за информацией о конкурсе.

Согласно условиям конкурса, проводимого "Хризотиловой ассоциацией", участники должны предоставить на суд жюри проекты детской игровой или садово-парковой зоны, в оформлении которых использованы преимущественно хризотилцементные изделия: волнистые и плоские листы, трубы, муфты и так далее. Участвовать в конкурсе можно как индивидуально, так и группой. Отдельно оцениваются работы студентов вузов и ссузов. Призы за первое место — 50 тыс. рублей, вторые места оцениваются в 30 тыс., третьи – в 15 тыс. Но деньги – не главный стимул создания лучшего проекта. Самые интересные работы участники воплотят в жизнь вместе с рабочей группой, что позволит молодым специалистам еще в студенчестве заявить о себе и получить в портфолио собственный объект, который придаст им веса в профессиональной среде.

Основное условие, предъявляемое к работам, – функциональность. Они должны быть не только красивыми, но и в первую очередь удобными в повседневном использовании. Помимо функциональности, в оценочных листах жюри есть еще ряд важных критериев, их можно найти в Положении о конкурсе, размещенном на сайте konkursmaf.ru.

Если говорить о Барнауле, то в этом городе студенты традиционно участвуют в улучшении архитектурного облика города. Ряд знаковых объектов, которые в последнее время украсили Барнаул, принадлежит авторству специалистов и студентов Института архитектуры и дизайна, работающего на базе технического университета. Поэтому закономерным был вопрос одного из студентов на лекции – можно ли взять за основу проекта исходные данные Барнаула, на что Алена Виноградова ответила положительно, отметив, что удачные проекты будут реализованы и в других городах.

Вообще, студенты всегда ведут себя активно, поэтому вопросов на лекции было много. Они касались качества хризотилцементных изделий, их положительных и отрицательных характеристик. Молодые архитекторы интересовались возможностями производства, в том числе выпуска ограниченных серий художественных нестандартных элементов из хризотилцемента. Было много вопросов по организации самого конкурса. Кстати, в связи со смещением сроков проведения лекции в Барнауле сместились и сроки приема работ. Ребята могут подать их до 10 ноября. Предполагается, что 15 декабря жюри объявит победителей.

"Собираюсь по окончании вуза заниматься именно архитектурой. В частности, мне интересна сама архитектура Барнаула в историческом аспекте. Хочется быть причастным к ней. Планирую участвовать в одной из номинаций конкурса, интересно посоревноваться, поработать в команде. Есть такая фраза: “Архитектура рождается в соревновании”. Безусловно, собираемся выиграть, а затем участвовать в реализации проекта. Привлекает сам процесс — как все организовано, какие возникают трудности. Обычно ведь случается так: в проекте запланировано одно, а реальность вносит коррективы, и прямо в процессе приходится что-то убирать, добавлять, переосмысливать", — говорит студент 4-го курса специальности "Дизайн архитектурной среды" Никита.

Будущие архитекторы настроены решительно. Если вначале даже самые осведомленные студенты знали совсем немного противоречивой информации о хризотилцементе, то по окончании лекции все факты уложились в систему, а еще у ребят появилось желание побороться за призы конкурса, создав лучший проект.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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