Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что наказание работодателей за невыплату зарплаты сотрудникам должно предусматривать до четырех лет тюрьмы, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что предложение главы СКР об ужесточении санкции касается части 2 статьи 145.1 Уголовного кодекса, которое предусматривает ответственность за двухмесячную просрочку выплат по зарплате.
Как полагает Бастрыкин, потенциальное принятие этого изменения на законодательном уровне даст возможность осуществлять оперативно-разыскные мероприятия в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия этих преступлений.
Кроме того, Бастрыкин выступил с предложением освобождать от уголовной ответственности при полном погашении просроченной задолженности по зарплате и соцвыплатам до окончания предварительного расследования.
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