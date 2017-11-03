Василий Уткин упал со стула в прямом эфире

Футбольный комментатор Василий Уткин упал со стула во время эфира на "Спорт FM" и несколько секунд не мог подняться. Видео случившегося опубликовано в Twitter радиостанции.
"Подо мной сломалось кресло. Это восхитительно. Здесь это произошло в первый раз, а вообще — нет. Я вешу чуть больше 150 килограммов сейчас, а кресла обычно рассчитаны на 110. По крайней мере, на камеру это случилось впервые", — сообщил Уткин, встав с пола.
"Надо специальное кресло заказать", — парировал ведущий.
В своем Instagram он написал следующее: "Это примерно пятнадцатый конь, павший подо мной, начиная с 8 класса школы. Но первый — в эфире! Все трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить дома без взрослых".
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