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"Putin’s team": Александр Овечкин создает движение в поддержку Путина

, ИА "Амител"
Можно предположить, что примерно через месяц стоит ждать выдвижения и начнется официальная предвыборная кампания

Фото: img2.ntv.ru

Хоккеист Александр Овечкин в своем Instagram изъявил желание стать частью команды президента России Владимира Путина и объявил о создании общественного движения в его поддержку. 

"Личные награды и призы — все это здорово, но в хоккее, как и в любом деле, для победы важнее команда. Только команда способна переломить ход игры, сделать невозможное. В последнее время в западной прессе я встречаю сочетание Putin’s team, то есть команда Путина. И знаете, мне очень понравилось это определение", — отметил Овечкин.

Он подчеркнул, что готов быть частью такой команды: "Я никогда не скрывал своего отношения к нашему Президенту, всегда открыто его поддерживая. Я уверен, что нас, поддерживающих Владимира Путина, много! Так давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию! Сегодня я хочу объявить о том, что создаю общественное движение под названием Putin Team".

"Быть частью такой команды — для меня гордость, это похоже на ощущение, когда ты надеваешь майку сборной России, зная, что за тебя болеет вся страна", — заключил Овечкин. 

 

Личные награды и призы – все это здорово, но в хоккее, как и в любом деле, для победы важнее команда. Только команда способна переломить ход игры, сделать невозможное. В последнее время в западной прессе я встречаю сочетание Putin’s team, то есть команда Путина. И знаете, мне очень понравилось это определение. Лично я готов быть частью такой команды. Я никогда не скрывал своего отношения к нашему Президенту, всегда открыто его поддерживая. Я уверен, что нас, поддерживающих Владимира Путина, много! Так давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию! Сегодня я хочу объявить о том, что создаю общественное движение под названием Putin Team. Быть частью такой команды – для меня гордость, это похоже на ощущение, когда ты надеваешь майку сборной России, зная, что за тебя болеет вся страна. #putinteam

Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial)

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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