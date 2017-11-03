Счета бывшего главы ФГУП "Почта России" Дмитрия Страшнова арестовал московский суд после скандала с премией в размере 95,4 миллиона рублей, пишет РИА "Новости".
Теперь экс-главы "Почты России" не может совершать операции по указанным счетам и распоряжаться этими деньгами в пределах установленной суммы ущерба, которая составляет более 95 миллионов рублей.
Напомним, история приобрела общественный резонанс год назад. Генпрокуратура потребовала возбудить уголовное дело в связи с незаконной выплатой бывшему главе ФГУП "Почта России" вознаграждения в объеме 95,4 миллиона рублей по итогам 2014 года. Летом этого года Страшнов покинул свой пост.
Комментарии
Он уже не в России... Вот таких вот людей Вова назначает управлять феодальными государственными предприятиями.
А кто дал указание суду...
Не толерантно как-то, где я вас спрашиваю гуманизЬм?
3.11.2017 09:10
- гость -
у вас в левом полушарии коллапс ))
Да когда уже это случиться - "Почта России (запрещена в Российской Федерации)".
Дык вот из чего складывается средняя зарплата почтальона.
никто сути вопроса не знает, но все кукарекают.
Страшнов эти деньги не своровал, не получил взятку.
эти деньги в качестве бонуса ему выплатил его работодатель - правительство РФ. у него был соответствующий трудовой договор. а решение о выплате бонуса согласовывалось целым рядом чиновников, в том числе и министром связи. нельзя без постановления правительства выплатить бонус. а следовательно, если вы считаете, что эти деньги были получены незаконно, то вопросы должны быть в первую очередь не к Страшнову, а к чиновникам из правительства, и к министру связи Никифорову.
кстати, сам Страшнов, очень сильный менеджер, и он имеет непосредственно имеет отношение к улучшениям в работе Почты России. я думаю не имеет смысла опровергать, что сейчас Почта стала в лучшую сторону отличаться от того, что было хотя бы 10 лет назад.